شكرا لقرائتكم خبر عن "روحي عليك بتنادي" أغنية لـ رامي جمال بتوقيع محمد عاطف بعد سلسلة نجاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الشاعر الغنائى محمد عاطف في أغنية "روحي عليك بتنادي" مع النجم رامى جمال ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل إسم "محسبتهاش" المقرر طرحه في بداية شهر يوليو المقبل، وتحمل عددًا من المفاجآت كما أكد عاطف في تصريحات لـ"الخليج 365"، والأغنية من ألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام.

وتأتى أغنية "روحى عليك بتنادى" بعد سلسلة نجاحات كبيرة تعاون فيها الثنائى سويًا ومنها أغنية يخليك ليا وملناش الا بعض وخاصمنا بعض وأنا لوحدى وادف يامراكبى وحكايات جميلة وفى جمال كده وغيرها من الأغانى الناجحة.

وبدأ العد التنازلي لطرح الألبوم الغنائي الجديد للفنان رامي جمال، والذي يحمل عنوان "محسبتهاش"، الألبوم يضم 15 أغنية، من ضمنها "تطلب حنية"، "محسبتهاش"، " يا جمالك"، " كأنه مجاش"، "مش لاقيكى"، " زى الخطاف" "غبت ليه"، "مالى بس"، "هات حضن"، ماطلعتش جدع"، "كلام عيب يتحكي"، "بعدك أذاني"، "روحى عليك بتنادى"، "تيجى نرجع"،"قبلت التحدى" .

وشارك في صناعة الألبوم نخبة من المؤلفين والملحنين، منهم: بلال سرور سامر أبو طالب مصطفى عسال أيمن بهجت قمر إيهاب عبد العظيم محمد ياسر أحمد المالكي أحمد أمين خالد سند أمين نبيل وسام بعد المنعم بالاضافة الى تلحين رامى نفسة لعدد من الاغانى .

ويأتي هذا الألبوم بعد النجاح الكبير الذي حققه رامي جمال في أعماله السابقة، مما يرفع سقف التوقعات لدى جمهوره، خاصة مع تنوع الأغاني بين الطابع الرومانسي والطربي والبوب.