شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يصل المغرب استعدادًا لإحياء حفله في مهرجان موازين والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل النجم تامر عاشور استعدادًا لإحياء حفله الغنائى غدًا الثلاثاء 24 يونيو، وذلك ضمن فعاليات مهرجان موازين فى دورته العشرين على المسرح الوطنى محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط، وهو المسرح الذى يغنى عليه فى هذه الدورة كوكبة أخرى من النجوم منهم كاظم الساهر وماجدة الرومى.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، دورته الـ 20، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيى حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور فى 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.

من ناحية أخرى يُقام الليلة على المسرح الوطنى محمد الخامس حفل العندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ بتقنية الهولوجرام، وهو الحفل الذى أثارت فيه صورة وصوت الفنان العربي الكبير عبد الحليم حافظ جدل كبير، حيث أصدرت جمعية "مغرب الثقافات"، بصفتها الجهة المنظمة، بيانا صحفيا لتوضيح ما يلي للرأي العام فيما يتعلق بمسألة الحقوق.



