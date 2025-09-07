يوم ميلاد سعيد يمثل مصر في الأوسكار

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 11:11 مساءً - قررت اللجنة المشكلة من قبل نقابة المهن السينمائية اختيار الفيلم المصري المشارك في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي (غير ناطق بالإنجليزية) اختيار فيلم "يوم ميلاد سعيد" للمخرجة سارة جوهر، بعد حصوله على أغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء اللجنة من أول جولة تصويت. فيلم "يوم ميلاد سعيد" في الأوسكار وجاءت نتيجة التصويت من بين الأفلام التي وصلت إلى المرحلة النهائية وهي: "البحث عن منفذ الخروج السيد رامبو"، "رفعت عيني للسما"، "سنو وايت"، "شرق 12"، "الهوى سلطان"، بالإضافة إلى فيلم "ضي"، الذي تم عرضه تجاريًا بعد موعد الاجتماع الأول للجنة، وفيلم "يوم ميلاد سعيد" الذي تقرر عرضه تجاريًا يوم 17 سبتمبر 2025.

وحضر الاجتماع 16 عضوًا من أعضاء اللجنة، صوت منهم 9 أعضاء لفيلم "يوم ميلاد سعيد"، وهو ما يساوي أكثر من نصف عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، بينما حصل فیلم "رفعت عيني للسما" على 4 أصوات، وحصل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" على صوتين، وحصل فيلم "سنو وايت" حصل على صوت واحد.

فيلم "يوم ميلاد سعيد"بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدورة الـ 8 عُرض فيلم "يوم ميلاد سعيد" للمرة الأولى في مهرجان «تريبيكا السينمائي» بالولايات المتحدة الأميركية، وحصد 3 جوائز، هي «أفضل فيلم روائي دولي»، و«أفضل سيناريو دولي»، و«جائزة نورا إيفرون» لأفضل مخرجة التي نالتها سارة جوهر في أول أفلامها، فيما سيعرض بحفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي قبل أيام من طرحه تجارياً بدور السينما.



يمكنك قراءة.. الأوسكار تكشف عن القائمة النهائية لمقدمي جوائز حفلها 2025 قصة فيلم "يوم ميلاد سعيد" يروي الفيلم قصة الطفلة «توحة» التي تعمل خادمة في منزل أسرة ثرية، وترتبط بعلاقة صداقة مع «نيللي» ابنة صاحبة المنزل، ورغم أن «توحة» لم تحتفل من قبل بيوم ميلادها، لكنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لـ«نيللي»، فيما تخفي داخلها أمنية بأن تختبر هي الأخرى الاحتفال بيوم ميلادها.



