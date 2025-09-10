رمضان 2026.. ياسر جلال يقدم مسلسل كلهم بيحبوا مودي في 15 حلقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - يواصل الفنان ياسر جلال التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد "كلهم بيحبوا مودي"، الذي سيُشارك به في موسم مسلسلات رمضان 2026، حيث سيطل على جمهوره بشخصية مختلفة ومغايرة تمامًا عن تجاربه التلفزيونية الأخيرة.

ياسر جلال يتجه للمسلسلات القصيرة للعام الرابع

موعد انطلاق التصوير لم يُحدد بعد

أبطال مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

https://www.instagram.com/p/DOWArXiiB2X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOWArXiiB2X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOWArXiiB2X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ياسر جلال يترقب عرض "للعدالة وجه آخر"

وبدوره، قال الكاتب أيمن سلامة، مؤلف مسلسل ياسر جلال الجديد، لـ"الخليج 365" أنسيُعرض على مدار 15 حلقة فقط، ليكون هو المشروع الدرامي الرابع له على التوالي المكوّن من 15 حلقة، بعيدًا عن القالب المعتاد للمسلسلات الطويلة، إذ سبق وقدّم "علاقة مشروعة" عام 2023، وكذلك "جودر" بجزئيه الأول والثاني.وحول موعد انطلاق تصوير ""، أكد أنّ الأمر لم يُحدد بعد، حيث أن المشروع لازال في مرحلة التحضيرات والاستعدادت، ومن المُقرر تحديد موعد انطلاق التصوير خلال الأيام المُقبلة، مُعربًا عن آماله أنّ ينال العمل إعجاب الجمهور فور عرضه في رمضان 2026.ويُشارك في بطولة المسلسل بجانب، كلّ من: ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، ومحسن منصور، فيما يأتي المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج مها سليم.وفي سياقٍ آخر، يترقبعرض مسلسل "للعدالة وجه آخر" عبر إحدى المنصات الرقمية، حيث أنه مكون من 15 حلقة أيضًا، ويشارك في بطولته أروى جودة، محمد علاء، نوران ماجد، نور إيهاب، فادي السيد، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج محمد يحيى مورو.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي من خلال لغز غامض يتم الكشف عنه خلال الحلقات، حيث يظهر ياسر جلال بدور إعلامي شهير يدعى "فؤاد السرجاني"، متزوج من "داليا" التي تجسد دورها الفنانة أروى جودة، ولديهما ابن شاب يدعى "يوسف"، يؤدي دوره الفنان الشاب مينا نبيل، الذي يقع في أزمة كبيرة بعد تورطه في جريمة قتل فتاة شابة، تقوم بدورها الفنانة نور إيهاب.

وتتصاعد أحداث المسلسل خلال الحلقات حين يسعى الأب إلى كشف ملابسات القضية المتورط فيها ابنه، ساعياً لإثبات براءته وسط ضغوط اجتماعية وإعلامية كبيرة، لتبدأ رحلة من المواجهات، وكشف الأسرار التي تهدد استقرار العائلة، حتى تظهر الحقيقة ويتم التعرف إلى القاتل والذي سيكون بعيداً تماماً عن كل التوقعات.

https://www.instagram.com/p/DNBTRrfohgj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNBTRrfohgj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNBTRrfohgj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

"جودر 2" آخر أعمال ياسر جلال الدرامية

قدّمآخر أعماله، مسلسل "جودر 2" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته كل من: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».