تواجد مكثف للنجوم الشباب في رمضان 2026

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 سبتمبر 2025 11:07 مساءً - يشهد موسم مسلسلات رمضان 2026، تواجداً ملحوظاً للنجوم الشباب، بعد سلسلة من النجاحات التي حققوها في السنوات الأخيرة، نجحوا من خلالها الدخول في مواجهات ساخنة وشرسة مع النجوم الكبار؛ حيث يسعى كلّ منهم للصدارة وتحقيق أعلى نسب مشاهدة؛ كونه أهم وأكبر موسم درامي على مدار العام كله.
ويأتي ذلك، بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي مؤخراً بين السينما والتلفزيون، لاسيما مسلسل "مطعم الحبايب"، الذي عُرض العام الماضي، وحظى بردود فعل واسعة آنذاك، فضلاً عن تفوقهما في موسم رمضان الماضي؛ حيث نافس كلّ منهما بمسلسل مختلف؛ حيث شارك أحمد مالك بـ"ولاد الشمس"، الذي جمعه بالفنان طه دسوقي، وهدى المفتي التي تواجدت بـ"80 باكو".
ومن المُقرر أنّ تكشف سلمى أبو ضيف، عن ملامح مشروعها الجديد خلال الفترة المُقبلة، بالتزامن مع انطلاق مرحلة التحضيرات، وتسكين باقي الأدوار، تمهيداً لبدء التصوير؛ حيث إن العمل مكوّن من 15 حلقة فقط.
مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" عُرض في رمضان 2024، وتدور أحداثه حول "شيماء"، من عائلة فقيرة، تسعى لتحقيق شهرة واسعة على منصة تيك توك، والهروب من واقع الفقر ومن مضايقات والدتها لها ورفضها للعريس والزواج، وشقيقتها ليلى أحمد زاهر باسم "نسمة"، التي تقع في العديد من الأحداث المثيرة والكبيرة. وتُعرض هذه الأحداث خلال 15 حلقة.
وشارك في بطولة المسلسل، كلّ من: ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.
وكان عصام عمر، شارك في موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي، وشاركه البطولة كلّ من: رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين.
المسلسل كوميديا اجتماعية، تدور أحداثه حول مهندس التكييفات محمد الذي يعيش حياة روتينية، ويبحث عن التغيير من خلال تعدد علاقاته النسائية، بينما يحاول التوفيق بينهن، يقع في العديد من المواقف والتحديات الطريفة.
"سوا سوا" يجمع أحمد مالك وهدى المفتيويجتمع الثنائي أحمد مالك وهدى المفتي في موسم مسلسلات رمضان 2026، من خلال مسلسل جديد يحمل اسماً مبدئياً "سوا سوا"، تدور أحداثه في إطار لايت اجتماعي تشويقي، تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد، وينتمي إلى المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن المُقرر بدء مرحلة التحضيرات والبروفات، تمهيداً لانطلاق التصوير خلال أسابيع قليلة.
سلمى أبو ضيف تعود لجمهورها بعد غيابوبعد النجاح الجماهيري الكبير، الذي حققته في موسم مسلسلات رمضان 2024، من خلال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، تعود الفنانة سلمى أبو ضيف إلى جمهورها مُجدداً في رمضان المُقبل، بمسلسل اجتماعي جديد، وذلك بعدما تغيبت الموسم الماضي، بسبب انشغالها مع الزواج والحمل.
عصام عمر يواصل النجاح في الدراما التلفزيونيةكما يواصل الفنان عصام عمر، نجاحه في الدراما التلفزيونية؛ حيث حجز مكانه في موسم مسلسلات رمضان 2026، من خلال مسلسل اجتماعي جديد، يحمل اسماً مبدئياً "عين سحرية"؛ حيث تعمل الشركة المنتجة في الوقت الحالي على التعاقد مع مخرج لتولي المشروع، ومن ثم التعاقد مع باقي الممثلين، تمهيداً لبدء التحضيرات، على أن ينطلق التصوير خلال أسابيع قليلة، وهو مكون من 15 حلقة فقط.
