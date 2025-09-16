الجنازة الملكية التاريخية لدوقة كينت بحضور الملك تشارلز وأمير وأميرة ويلز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 09:58 مساءً - بدأت منذ قليل، جنازة الدوقة كاثرين، دوقة كينت، في كاتدرائية وستمنستر، وتمثّل مراسم اليوم لحظة مهمة في التاريخ الملكي لأنها أول جنازة كاثوليكية تُقام لأحد أفراد العائلة المالكة قبل أكثر من 400 عام.

أمير وأميرة ويلز والملك تشارلز

بدأ الحضور في التوافد لجنازة الدوقة التي رحلت عن عمر ناهز 92 عاماً في منزلها بقصر كنسينغتون، مساء الرابع من سبتمبر الجاري، وسط أفراد أسرتها.

وجاء ضمن الحضور الملك تشارلز ملك بريطانيا والأمير ويليام وكيت ميدلتون، كما حضرت أيضاً سارة فيرغسون، دوقة يورك، بصحبة الأمير أندرو.

وظهر دوق كينت، الذي سيودع زوجته بعد زواج دام 64 عاماً، بمظهر حزين، ورافقت الليدي هيلين تايلور والدتها إلى الكاتدرائية، مرتدية دبوساً لزهرة والدتها المرصع بالألماس واللؤلؤ. وسانده في هذه المناسبة الأليمة أبناؤه وأحفاده.

واتجه الدوق بصحبة أفراد أسرته، وهم: الأمير والأميرة مايكل من كينت، والأميرة ألكسندرا، واللورد والليدي فريدريك وندسور، والليدي أميليا وندسور، والليدي مارينا وندسور، والليدي غابرييلا وندسور؛ لإلقاء الوداع الأخير على دوقة كينت..

كما وصلت السيدة سارة تشاتو، ابنة الأميرة مارغريت، مع ابنها صموئيل. ومن بين الحضور أيضاً السيدة فريدريك وندسور وزوجها، حيث جلسا في مكانيهما بينما استمر المعزون في التجمّع داخل الكاتدرائية.

تفاصيل مراسم الجنازة

الجدير بالذكر أن مراسم الوداع بدأت مساء الاثنين 15 سبتمبر، حيث وصل نعش الدوقة المصنوع من الخُوص إلى كاتدرائية وستمنستر قادماً من منزلها في قصر كنسينغتون، حيث أقيمت الطقوس الجنائزية الخاصة بحضور أفراد الأسرة المقربين. ووفقاً للتقاليد الكاثوليكية، جرى استقبال النعش في مراسم مهيبة.

وقاد الموكب الجنائزي عازف مزمار من فوج The Royal Dragoon Guards، وهو الفوج الذي كانت الدوقة تدعمه بصفة نائبة الكولونيل الشرفي منذ تأسيسه عام 1992.

كما تولى جنود من الفوج حمل النعش إلى داخل الكاتدرائية، حيث بقي طوال الليل في كنيسة السيدة العذراء، قبل بدء المراسم الرئيسية اليوم.



