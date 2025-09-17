تفاعل النجوم مع تكريم منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025.. أبرزهم منى زكي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 03:22 مساءً - حرص عدد كبير من نجوم الفن، على تقديم التهنئة للفنانة منة شلبي، بعد اختيارها لتكريمها بجائزة الإنجاز الإبداعي، في مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الثامنة، المُقرر انطلاقها في الفترة من 16 أكتوبر المقبل، وحتى يوم 24 من الشهر ذاته، حيث يأتي ذلك تقديرًا لمشوارها السينمائي وتركها بصمة لا تُمحى في مسيرتها الإبداعية.

منى زكي لـ منة شلبي: مخلصة للمهنة

منى زكي تُهنئ منة شلبي عبر ستوري حسابها على إنستغرام

نيللي كريم عن منة شلبي: تستاهل كل الجوائز

تُعد الفنانة منى زكي، من أبرز النجوم الذين قدّموا التهنئة لـ منة شلبي، حيث نشرت صورة لها عبر خاصية الـ"ستوري" على "إنستغرام"، وعلقت عليها بقولها: "ألف مبروك.. تكريم مستحق لفنانة كبيرة وصادقة ومخلصة للمهنة.. مبروك حبيبتي".أما الفنانة نيللي كريم، فقد أعربت عن سعادتها البالغة لاختيار، لتكريمها في2025، قائلة في تصريحات تلفزيونية: "مبسوطة جدًا لمنة.. تستاهل كل الجوائز.. أنا بحبها أوي.. ألف مبروك".

ومن جانبها، هنأت الفنانة ريهام عبد الغفور، صديقتها منة شلبي، في رسالة مقتضبة عبر خاصية الـ"ٍستوري" عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث وصفتها بـ"الخطيرة".

ريهام عبد الغفور تهنئ منة شلبي عبر ستوري حسابها على إنستغرام

يسري نصر الله: تستاهلي التكريم أوي

أما المخرج يسري نصر الله، شدد على أنّ الفنانة، تستحق ذلك التكريم المرتقب ضمن فاعليات الدورة المرتقبة من، قائلًا عبر حسابه على "فيس بوك": "مبروك يا.. تستاهلي التكريم ده أوي.. ومعاه كل الحب".

فيما كتبت المؤلفة والمخرجة هالة خليل، رسالة مقتضبة هي الأخرى، تُقدم من خلالها التهنئة لمنة، قائلة عبر حسابها على "فيس بوك": "ألف مبروك يا منة.. تستاهلي كل تكريم".

أما الفنان صبري فواز، مازح صديقته منة شلبي، خلال تهنئته لها، عبر حسابه على "فيس بوك"، حيث قال: "مانجة يا مانجة.. عظيمة يا مانجة".

ميرفت أبو عوف: منة شلبي الأكثر موهبة بين فنانات جيلها

ماريان خوري: منة شلبي فنانة استثنائية

مسيرة منة شلبي

ورأت الدكتورة ميرفت أبو عوف، أنّهي الأكثر موهبة من بين فنانات جيلها، والأكثر تميزًا واختلافًا، كونها لديها الجرأة والتمكن من أدواتها، ولا تتخوف من تقديم أدوار بعيدة عن النمطية، وقد تكون أدوار مثيرة للجدل في بعض الأحيان، متابعة في تصريحات تلفزيونية: "مخلصة لعملها، وبتجود من نفسها طول الوقت".وكانت ماريان خوري، المديرة الفنية، قد قالت خلال كلمتها أمس الثلاثاء، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد للإعلان عن تفاصيل الدورة المرتقبة: "إنّ منة شلبي فنانة استثنائية أثرت السينما والدراما العربية بأدوارها الصادقة والجريئة، ونجحت في أن تجمع بين الموهبة الفطرية والاختيارات الواعية".

بدأت منة شلبي رحلتها الفنية عام 2000 عبر مسلسل سلمى يا سلامة بعد أن اكتشفتها الفنانة القديرة سميحة أيوب، لتخطف الأنظار سريعاً بموهبتها الفطرية. وفي عام 2001، وقفت أمام النجم الراحل محمود عبد العزيز في فيلم الساحر (رضوان الكاشف)، مؤكدة حضورها القوي، لتتألق مرة أخرى في مسلسل حديث الصباح والمساء المأخوذ عن رواية نجيب محفوظ. ثم جاء دورها أمام الفنانة يسرا في المسلسل أين قلبي الذي عُرض في رمضان عام 2002.

كما قدّمت أكثر من 40 فيلماً سينمائياً وما يقارب 20 عملاً درامياً، جسدت خلالها أدواراً تراوحت بين الكوميديا والتراجيديا والرومانسية والدراما الاجتماعية، لتصبح واحدة من أبرز نجمات جيلها وأكثرهن تأثيراً.

في الدراما التلفزيونية، تألقت في مسلسلات حصدت متابعة واسعة مثل: واحة الغروب (2017)، ليه لأ؟ (2021)، في كل أسبوع يوم جمعة الذي رُشحت عنه لجائزة إيمي الدولية عام 2021، كأول ممثلة مصرية تحقق هذا الإنجاز، وبطلوع الروح (2022).

تعاونت منة شلبي خلال مسيرتها مع كبار المخرجين في أعمال بارزة شكلت محطات رئيسية في مسيرتها: بحب السيما (2004) مع أسامة فوزي، هي فوضى (2007) مع يوسف شاهين (عُرض في مهرجان فينيسيا)، بنات وسط البلد (2005) مع محمد خان، بعد الموقعة (2012) مع يسري نصر الله (شارك في مسابقة مهرجان كان)، إضافة إلى أفلامها مع مروان حامد مثل الأصليين (2017) وتراب الماس (2018).

https://www.instagram.com/p/DOqK9I1iGzG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOqK9I1iGzG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOqK9I1iGzG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»