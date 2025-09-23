هل تايلور سويفت وترافيس كيلسي يُخططان للإنجاب؟.. دونا كيلسي تُكثف الضغط

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - الجمهور ينتظر بفارغ الصبر حفل الزفاف الثنائي الشهير، النجمة العالمية تايلور سويفت، وشريكها نجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، تحديداً بعد إعلان خطبتهما الشهر الماضي، ويتوقع الكثيرون أن موعد حفل الزفاف اقترب، وبينما يتكهن الصحفيون والمُعجبون، والحبيبان مُنغمسان في تفاصيل زفافهما، يبدو أن والدة كيلسي في وادٍ آخر؛ حيث تُفكر في مستقبلهما فيما بعد الزواج.

التخطيط للإنجاب.. أكثر ما يشغل والدة ترافيس كيلسي بشأن مستقبله

Travis Kelce's Mom Donna Has 'Put Some Pressure' on Him to Have Kids Following Engagement to Taylor Swift, Says Brother Jason https://t.co/g5kCTA6tgl — People (@people) September 22, 2025

بينما يخطط الثنائي الأشهر حالياً، تايلور سويفت وترافيس كيلسي، لحفل زفافهما المرتقب، تتطلع والدة ترافيس؛ دونا كيلسي إلى المرحلة التالية من حياتهما، وهي الإنجاب.

جيسون كيلسي، شقيق ترافيس كيلسي، والصديق المقرب له ولسويفت أيضاً، كشف في بودكاست "نيو هايتس"، أن والدته تفكر طوال الوقت تقريباً في رغبتها بأن تكون جدة مجدداً، وأن ترى مزيداً من الأحفاد.

وقال جيسون مازحاً في حلقة البودكاست التي عُرضت أمس الأثنين 22 سبتمبر: "لطالما كان ترافيس هو المفضل لدى أمي"، وقاطع ترافيس حديث شقيقه جيسون وقال: "لقد تغير الأمر بعد أن أصبح جيسون أباً لأربع بنات".

ويذكر أن جيسون، لاعب كرة القدم الأمريكية البالغ من العمر 37 عاماً، تزوج من كايلي كيلسي عام 2018، وأنجبا 4 فتيات؛ وايت 5 سنوات، وإليوت 4 سنوات، وبينيت التي تبلغ عامين، وفينلي البالغة 5 أشهر. وأضاف ترافيس، 36 سنة، مازحاً: "الآن أمي تفضل جيسون عني لأن لديه أطفالاً".

بينما أكد جيسون أن والدتهما تحب الأطفال كثيراً، ولا تستطيع الانتظار حتى ترى أبناء ترافيس، كما أنها تتحدث معه دائماً في الموضوع وتشجعه، وتابع: "لقد ضغطت عليه بعض الشيء بخصوص تكوين أسرة في أقرب وقت".

View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

كما تطرق جيسون وترافيس للحديث عن تجهيزات حفل الزفاف، وكشف ترافيس أنهما مازالا مُشتتين بين اختيار منسق موسيقى أم الاتفاق مع فرقة حيّة.

وتحدث ترافيس أيضاً عن الفترة التي سبقت الخطوبة، وأشار إلى أنها كانت مليئة بالتوتر: "كانت راحتا يدي تتعرقان بشدة. أنا رجل عاطفي، لذلك لم أستطع تمالك دموعي".

وتابع حديثه قائلاً: "لا أطيق الانتظار لقضاء بقية حياتي مع تايلور. لقد جعلتني رجلاً أفضل، وشخصاً أفضل".

مصادر تؤكد أن حفل زفاف تايلور سويفت سيكون بعيداً عن الأضواء

Why Taylor Swift and Travis Kelce's Wedding Won't Be 'a Spectacle': Source (Exclusive) https://t.co/rxkXJ6Qt4t — People (@people) September 9, 2025

قصة حب تايلور سويفت وترافيس كيلسي تُتوج بالزواج

— People (@people)يُذكر أن عدداً كبيراً من مُعجبي تايلور سويفت حول العالم ينتظرون الإعلان عن تفاصيل حفل زفافها. وقد توقع البعض أن يكون حفل زفاف أسطورياً؛ حيث سيجمع بين نجمة في عالم الغناء ونجم في مجال الرياضة ؛ إلا أن هذه التوقعات على ما يبدو لن تتحقق.فقد صرّح مصدر لـ"People" منذ فترة قريبة أن النجمة تايلور سويفت ولاعب فريق كانساس سيتي تشيفز ترافيس كيلسي، يرغبان في الحفاظ على خصوصية حفل زفافهما، فيما أكد المصدر أن حفل الزفاف بالطبع سيكون حفلاً خاصاً وليس استعراضياً أو مُبهراً؛ حيث إن كليهما يسعى للحفاظ على خصوصيتهما، وسيقتصر حضورُه على المعارف والأصدقاء المقربين فقط.

وكانت النجمة تايلور سويفت قد أعلنت خطبتها على ترافيس كيلسي بعد قصة حب جمعتهما سوياً لمدة عامين في أغسطس الماضي، وجاء إعلان الخبر من خلال منشور مشترك على حساباتهما بـ"إنستغرام".

وضم المنشور مجموعة صور، وثقت لحظة تقدم ترافيس كيلسي لـ خطبة تايلور سويفت، وعلّق الثنائي على منشورهما مازحين: "معلّمة اللغة الإنجليزية ومدرّب الألعاب الرياضية سيتزوجان".

وقد حصد المنشور أكثر من مليون إعجاب خلال دقائق قليلة منذ نشره، وسرعان ما انتشر على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وحصد تفاعلاً واسعاً بين رواد السوشيال ميديا؛ حيث قدّم المتابعون التهاني لواحد من أكثر الثنائيات شهرة حول العالم.



