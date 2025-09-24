بعد عودتها إلى زوجها.. إلهام عبد البديع تعلن اعتزالها الفن

قرار مفاجيء

إلهام عبد البديع تعود إلى زوجها الملحن وليد سامي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 11:05 مساءً - في خطوة غير متوقعة، فاجأت الفنانةمحبيها وجمهورها بإعلانها اعتزال الفن، دون التطرق إلى السبب الذي دفعها إلى اتخاذ مثل هذا القرار.وأعلنت إلهام عبد البديع، عن هذا الخبر، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الـ "فيسبوك"، جاء مضمونه كالتالي:" أنا قررت اعتزل الفن شكرا جدا".وتفاعل عدد كبير من متابعي إلهام مع منشورها، من خلال مجموعة من التعليقات، منهم من تمنى لها أن يحالفها التوفيق في حياتها الجديدة، وآخرين طرحوا أسئلة للاستفسار عن السبب الذي دفعها لاتخاذ قرار الاعتزال.

وتتأتي هذه الخطوة، عقب اعلانها العودة إلى زوجها الملحن وليد سامي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انفصال دام أربعة أشهر فقط .

إلهام عبد البديع أكدت وقت انفصالهما أن السبب في ذلك سوء تفاهم بينهما، وأكدت على استمرار علاقة الحب والاحترام بينهما.

جدير بالذكر، أن علاقة إلهام عبد البديع ووليد سامي مرت بالعديد من المواقف الصعبة، فكانا قد أعلنا انفصالهما في شهر أكتوبر من العام الماضي 2024، ولكن لم يمر سوى 20 يوماً ليعود الثنائي لبعضهما البعض مجدداًبعد وساطة من عدد من النجوم والأصدقاء المشتركين من بينهم الفنانة نهال عنبر والمطرب إيساف.

https://www.instagram.com/p/DO9jO_zjM1H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO9jO_zjM1H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO9jO_zjM1H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إلهام عبد البديع تنتظر عرض "جبل الحريم"

على جانب آخر، تنتظر إلهام عبد البديع عرض فيلمها الجديد "جبل الحريم" بدور السينما خلال الفترة القادمة، ومن خلاله تقدم شخصية فتاة تدعى "راندا"، وستقدم شخصية مختلفة تمامًا عن الأدوار السابقة التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

فيلم "جبل الحريم" هو عمل نسائي بحت من بطولة الفنانة سوسن بدر، وفاء عامر، نانسي صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبد البديع، وأميرة العايدي، والعمل من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة، وتم تصوير جميع مشاهد العمل ما بين القاهرة والعين السخنة.

يناقش العمل قضايا عديدة تهمّ المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان، بشكل موضوعي وواقعي لا يتحامل على الرجل إطلاقاً.

https://www.instagram.com/p/C7Dq28QMzqR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C7Dq28QMzqR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C7Dq28QMzqR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مشاركة درامية سابقة

يذكر أن آخر المشاركات الدرامية للفنانة إلهام عبد البديع، كانت من خلال مسلسل "جريمة منتصف الليل"، ودارت أحداثه في إطار من الجريمة والغموض، إذ تقع جريمة قتل لطالبتين جامعيتين في منزل إحداهن في وقت متأخر من الليل، ثم تحوم الشبهات حول إحدى صديقاتهن، لكن عندما تبدأ التحقيقات يدخل أشخاص آخرون دائرة الاتهام، بينما تكتشف خفايا وأسرار غامضة.

مسلسل «جريمة منتصف الليل»، من بطولة رانيا يوسف، أحمد عبد العزيز، الفنان القدير صلاح عبد الله، محمد عز، حسني شتا، ملك قورة، ميار الغيطي، محمد مهران، عفاف شعيب، أحمد جمال سعيد، محمد سليمان، من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.



يمكنكم قراءة.. إلهام عبد البديع بعد صدارة الترند: الموضوع مش مستاهل كل ده السن مجرد رقم



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».