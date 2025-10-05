رمضان 2026: الحيرة تسيطر على أحداث البرومو التشويقي الثاني لمسلسل مأمور الثلاجة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 11:12 صباحاً - أعلن الفنان خالد أمين أن مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "مأمور الثلاجة"، سيتم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026. والمسلس هو دراما مستوحاة من قصة حقيقية تمزج الكوميديا بالغموض. ويضم العمل كوكبة من نجوم الخليج، أبرزهم الفنان جمال الردهان، عبدالله التركماني، كفاح الرجيب، عبد الناصر الزاير، مبارك سلطان، محمد الوزير، إسماعيل سرور، أحمد الحليل، عبدالله الخضر، نايف البشارة، وهو من إخراج ثامر العسلاوي، ومن تأليف بندر طلال السعيد.

طرح البرومو التشويقي الثاني لمسلسل الثلاجة

" البيت الملعون" عمل درامي سابق للفنان خالد أمين

بالتزامن مع قرب الإنتهاء من تصوير مشاهده، طرح الفنان خالد أمين البرومو التشويقي الثاني، عبر حسابه على "إنستغرام"، الذي تصدر مشاهده شاب يعمل في وظيفة تتطلب التعامل مع الموتي "المشرحة"، ولكن فجأة تتغير حياته بسبب مايراه ويسمعه من أصوات مخيفة، لنرى في النهاية ورقة قد كتبها بخط يده وملطخة بالدماء.من الجدير بالذكر، أن الفنان خالد أمين كانت له مشاركة درامية مميزة من خلال مسلسل "البيت الملعون"، وجاءت قصته حول حادثة تغير مجرى حياة هدى حسين التي تجسد شخصية "رزان"، وتضطرها إلى الهروب مع ولديها إلى إحدى القرى النائية، حيث تجد الأسرة نفسها في مواجهة أحداث غريبة ومخيفة، لتتخذ حياتهم بعد ذلك منعطفاً خطراً. تمتد القصة عبر بلدین مختلفین؛ حيث تواجه أسرة مكونة من أم تدعى رزان، وولديها نادر ونادرة، حیاة ملیئة بالتحدیات والصراعات. وبعدما عاشت المرأة مع زوج مضطرب نفسياً، تجبرها الظروف على أن ترحل عن بيئتها علّها تنقذ ولديها. لكن ما ينتظرها في منزل الطفولة الذي لجأت إليه سيكون أسوأ. هناك، ستلتقي رزان بجدها أبوغانم وابنه غانم، وأصدقائها القدامى سلمى وعامر وغيرهما، وتستمر القصة بظهور شخصیات جدیدة، مثل إبراھیم ونورا، ودخول الشرطة على الخط، وتتحول القریة إلى وكر للعصابات بسبب موقعھا النائي، ويتم تكليف المحقق عادل بمتابعة سلسلة من الجرائم التي وقعت في القریة؛ مما یدفعه للكشف عن الحقائق وراء الأحداث الغريبة التي تحصل والجرائم التي ترتكب.

مسلسل "البيت الملعون" هو من بطولة: خالد أمين، هدى حسين، أحمد إيراج، ريم أرحمة، ناصر عباس، فرح الصراف. بمشاركة: جاسم النبهان، قحطان القحطاني، باسم مغنية، علي منيمنة، سعيد سرحان، فادي أبي سمرا، ختام اللحام، ماري أبي جرجس، سينتيا صامويل، عماد فغالي، رولان فارس، أحمد رشيدي، كريس حداد، جهاد ياسين وآخرين. وهو من تأليف نجاة حسين، وإخراج محمد جمعة.

كما كانت له مشاركة أخرى في رمضان الماضي، من خلال مسلسل "ثلاثين حلقة"، إذ تتناول حلقات المسلسل عالم صناعة الدراما خلف الكواليس، وذلك من خلال قصة المنتج المراوغ (عبدالجبار)، مدير الإنتاج (حميد) الذي يواجه تحديات مهنية وشخصية كبيرة، والممثل (صلاح) الذي يكافح للحفاظ على مبادئه الفنية،وهو من تأليف وإخراج رمضان خسرو، ومن بطولة الفنان سعد الفرج، أحلام حسن، عبد الرحمن العقل، حسن إبراهيم، محمد الحملي، حصة النبهان، أميرة محمد، ولطيفة المقرن.

