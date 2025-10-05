عمرو سعد يهنئ زوجته بيوم ميلادها والأخيرة تعلق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - بكلماتٍ وجمل حملت في طيات معانيها جانباً رومانسياً، احتفل الفنان عمرو سعد بيوم زوجته شيماء فوزي، إذ وجه لها رسالة خاصة عبر حسابه الرسمي بـ "إنستغرام"، مرفقاً بها صورة جمعتهما، كتب فيها: "عيد ميلاد سعيد حبي ان شاء الله اللي جاي نجاح عملي جامد جدا".

زوجة عمرو سعد ترد على تهنئته لها بيوم ميلادها

بعد منشور عمرو سعد، قررتأن تبادليه نفس الشعور، من خلال الرد على تهنئته في تعلييق، قائلة: "حبي انا وانت طيب وبخير والعمر كلة سوا".

كما تفاعل عدد آخر من النجوم مع رسالة عمرو سعد، من بينهم بشرى، والفنان محمد رجب، واكتفى الثنائي بوضع رسوم تعبيرية على هيئة قلوب حمراء، للتأكيد عن مدى حبهما للثنائي.

https://www.instagram.com/p/DPZXaUziJkQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPZXaUziJkQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPZXaUziJkQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

عمرو سعد يترقب عرض "الغربان"

وكان قد كشف الفنان عمرو سعد عن انتهائه من تصوير فيلم "الغربان" بعد فترة طويلة تجاوزت أربعة أعوام ما بين التحضير والتصوير ‏والسفر خارج البلاد؛ حيث ينتمي هذا العمل إلى الأفلام التاريخية ذات الميزانيات الضخمة.‏

ونشر عمرو سعد، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مجموعة صور من كواليس التصوير، وعلق عليها بقوله: "الحمد لله، الانتهاء من ‏التصوير ودخول مراحل المونتاج والتجهيز للعرض العالمي إن شاء الله"، حيث تستعد الشركة المنتجة لطرحه في دور السينما خلال وقت ‏لاحق من العام الجاري، بينما الموعد النهائي لم يعلن بعد.".

فيلم "الغربان" بطولة: عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، أحمد وفيق، جميل برسوم، عبدالعزيز ‏مخيون، صفاء الطوخي، فارس رحومة، لبنى ونس، وتأليف وإخراج يس حسن. ‏

وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة ‏‏(العلمين)؛ حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.‏

مشاركة درامية في رمضان الماضي

جدير بالذكر، أن الفنانكانت له بصمة مميزة، في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل " سيد الناس" الذي دارت أحداثه حول "جارحي" الشخصية التي قدمها عمرو سعد، الذي يجد نفسه بعد وفاة والده، أمام واقع جديد من مفتاح غامض وثروة ضخمة وماض مظلم وخصوم لا يرحمون، وفي الوقت ذاته يتعين عليه أن يخوض صراعا محفوفا بالمخاطر لحماية إرثه وعائلته.

وجاء مسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد. ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

يمكنكم قراءة... عمرو سعد يكشف عن نصيحة عادل إمام التي غيرت نظرته للفن والإعلام.. إليكم التفاصيل‏

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».