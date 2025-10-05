شريهان توجه رسالة لـ تامر حسني.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 11:09 مساءً - قدَّم النجم، حفل افتتاحالذي أُقيم مساء أمس السبت 4 أكتوبر، وشهد تكريم نخبة كبيرة من نجوم ونجمات المسرح؛ وخلال الحفل عُرض لتامر أغنية مصورة، تحمل عنوان "كان يا مكان"، والتي جاءت فكرتها مميزة، إذ جمعت في مشاهدها أعمال فنية لكبار الفنانين والتي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور، أمثال عادل إمام،، سمير غانم، سعيد صالح، سهير البابلي، أمينة رزق وغيرهم، في لفتة مؤثرة عبّرت عن تقديره لتاريخ المسرح المصري العريق.

وقد حرصت النجمة شريهان على توجيه رسالة تقدير وامتنان للنجم تامر حسني على الأغنية وللدكتور أشرف زكي الذي يرعى المهرجان؛ وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

شريهان لـ تامر حسني : "الإنسان والفنان المصري الرائع"

رسالة شريهان لـ تامر حسني - الصورة سكرين شوت من حساب شريهان على إنستغرام

تامر حسني: "تشرفت بتقديم كان ياما كان في حفل افتتاح مهرجان المهن التمثيلية"

"لينا معاد" أحدث ألبومات تامر حسني

فيلم سينمائي

كما حرصت النجمة الكبيرة شريهان على إعادة نشر أغنية "كان يا مكان" والتي عُرضت خلال افتتاح، عبر خاصية "ستوري" بحسابها على إنستغرام"، وعلقت عليها موجهة رسالة حب وتقدير للنجم تامر حسني وللفنان أشرف زكي: "من قلبي وروحي وفني، شكراً إلى المحترم الإنسان والفنان المصري الرائع، شكراً للمبدع تامر حسني... أنا متشكرة. ونقابة المهن التمثيلية د. أشرف زكي".ومن جهته شارك الفنان تامر حسني جمهوره بالرابط الرسمي لأغنية "كان ياما كان" وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" والتي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الـ"يوتيوب" وعلق عليه قائلًا: "أغنية من كان يا مكان - تامر حسني لمهرجان نقابة المهن التمثيلية لتكريم عظماء تاريخ المسرح والفن المصري".كما روج لها من خلال منشور آخر وعلق بالقول: "من حفل مهرجان نقابة المهن التمثيلية اللي كرمت النهارده عظماء تاريخ المسرح والفن المصري والعربي، وتشرفت بتقديم أغنية التكريم (من كان يا مكان) وده جزء منها، وهتنزل كليب كاملة بكرا، إن شاء الله الساعة 3".والأغنية من كلمات طارق علي، ألحان كريم نيازي، وتوزيع مؤمن ياسر، وتتميز الأغنية بطابعها الدرامي المؤثر وكلماتها التي تحتفي بتاريخ المسرح وأبطاله الذين حفروا أسمائهم من نور في تاريخ الفن والمسرح.اطلعوا على شريهان في رسالة مؤثرة لـ أنغام: سلامتك من أبسط أوجاعك وأثق في إيمانك باللهجدير بالذكر أنظهر في الموسم الغنائي لصيف هذا العام بألبوم غنائي يحمل عنوان "لينا معاد" الذي ضم 15 أغنية، تعاون من خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وَقَدْ جاءت أسماء الأغاني كالتالي: "الأنوثة الطاغية"، "يا حب"، "حبك لو غلطة"، "خلونا نشوفكم تاني"، "لينا معاد"، "هو ده بقى!"، "حبيبي تقلان"، "الذوق العالي"، "يلا يا كداب"، "واحشني يا ابن اللذين"، "الاحتياج وِحش"، "هيموت ويرجع"، "مستني إيه؟"، "حفلة تخرج من حياتي"، و"ملكة جمال الكون".وكان أيضًا للنجمحضور سينمائي في سيزون أفلام الصيف؛ إذ نافس بفيلم "ريستارت"، ودارت قصته حول محمد، وهو مهندس يعمل فني هواتف بسيطاً، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميديتين بحثًا عن الشهرة عبر الإنترنت وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيرًا، لكن مع تدفق الشهرة والثروة تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.وشارك في الفيلم عدد آخر من النجوم وهم: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، وآخرون. والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق.