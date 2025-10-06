بعد 40 عامًا من دويتو بلدي.. محمد ثروت وهاني شاكر يجتمعان اليوم على مسرح دار الأوبرا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 07:06 مساءً - تستعد دار الأوبرا المصرية اليوم الإثنين 6 أكتوبر، لاستقبال احتفالية فنية كبرى بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث يشهد الحفل لقاءً فنيًا استثنائيًا يجمع النجوم محمد ثروت وهاني شاكر ومحمد الحلو، في ليلة غنائية تحتفي بروح النصر والفن الوطني.

محمد ثروت وهاني شاكر يُعيدان تقديم دويتو "بلدي"

ويعود المطرب الكبير محمد ثروت وهاني شاكر ليقفَا من جديد على خشبة مسرح الأوبرا لتقديم الدويتو الشهير «بلدي»، الذي ما زال حاضرًا في وجدان المصريين بعد أكثر من 40 عامًا على تقديمه لأول مرة، وذلك ضمن فقرات الحفل الذي يقوده المايسترو علاء عبد السلام بمشاركة فرقة موسيقية ضخمة.



وتُعد أغنية «بلدي» من أهم الأعمال الوطنية التي ارتبطت بذاكرة المصريين، وهي من كلمات عبدالرحمن الأبنودي وألحان جمال سلامة، وقدّمها الفنانان محمد ثروت وهاني شاكر في أوائل الثمانينيات، لتصبح منذ ذلك الحين واحدة من أبرز الأغنيات التي عبّرت عن حب الوطن ووحدته



