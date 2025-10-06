أجواء مبهجة.. هكذا احتفلت ستيفاني عطا الله بيوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 08:20 مساءً - احتفلت النجمة اللبنانية ستيفاني عطا الله، بيوم ميلادها، وسط أجواء تخللتها لحظات من البهجة والسعادة، وحرصت على توثيق تلك الأجواء السعيدة بمجموعة صور نشرتها عبر صفحتها على "إنستغرام"، ظهرت من خلالها برفقة زوجها الفنان جوزيف عبود الشهير بـ"زاف" الذي حرص على الاحتفال معها بهذا اليوم، وعدد آخر من أصدقائها الذين شاركوها هذه الأجواء المميزة.

رسالة حب وامتنان

سكرين شوت من حساب ستيفاني عطا الله على إنستغرام

هكذا ظهرت ستيفاني عطا الله في "حريم الجراح "

وجاء تعليق ستيفاني عطا الله معبراً عن امتنانها وسعادتها؛ إذ وصفت العام الماضي بأنه الأفضل في حياتها حتى الآن، مشيرة إلى تطلعها لما هو قادم بكل حماس وشوق قائلة: "لقد كان هذا أفضل عام في حياتي حتى الآن، أتطلع بشوق للباقي، أُحِب بعمق، وأُحَب بعمق، هذا كل ما يهم، شكراً لكِ يا حياة، أنتي ممتعة".وعُرض خلال الأيام القليلة الماضية لـمسلسل "حريم الجراح"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة؛ إذ يقع العمل في 8 حلقات، وتتناول أحداثه قصة الدكتور الجراح "وجدي مرعي" الذي يعمل في مجال التجميل، ويعيش في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو متزوج من سيدة تُدعى "راغدة"، وتجسد دورها الفنانة ندى أبو فرحات، ولديه منها عدة أبناء.

وتزداد الأحداث إثارة بعد العثور على الدكتور "وجدي" ميتاً؛ لتكتشف زوجته "راغدة" أنه متزوج سراً من سيدتين هما "ورد"، التي تؤدي دورها مروة الأطرش، وهي سيدة أنقذ حياتها بعد إجرائه عملية لها، ومن "مايا"، التي تؤدي دورها رنين مطر، وهي دكتورة في المجال نفسه.

وفي الوقت الذي تحوم الشبهات حول الزوجات الـ3، تكشف التحقيقات التي يقودها المحقق "هشام" عن عشيقة تُدعى "سيرين"، وتجسد دورها الفنانة اللبنانية ستيفاني عطا الله؛ لتتشابك الأحداث.

المسلسل من تأليف بودي صفير، وإخراج حسين دشتي، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم: سلوم حداد، ومروة الأطرش، ستيفاني عطا الله، ندى أبوفرحات، رنين مطر، رودني حداد، وغيرهم.

https://www.instagram.com/p/DOp5xVcgm5u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOp5xVcgm5u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOp5xVcgm5u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بصمة مميزة في مسلسل "سلمى"

ويُعرض في الوقت الحالي أيضاً، مسلسل آخر للفنانة ستيفاني عطا الله بعنوان "سلمي"، ومن خلاله تظهر بشخصية "ميرنا"؛ الفتاة التي تكمن بداخلها شر كبير لدائرة الأشخاص المحيطين بها، وذلك بسبب التخيلات والأوهام التي تعيش بداخلها وليس لها أساس من الصحة على أرض الواقع، وعلى الرغم من ذلك لا تزال تحصد على إشادات متابعي العمل من الجمهور أو النقاد وسبب ذلك هو أداؤها القوي والمؤثر، في تجسيد شخصية "ميرنا".

مسلسل "سلمى" هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة"، وتأتي النسخة العربية من بطولة النجوم: مرام علي، نيقولا معوض، ستيفاني عطا الله، ومجموعة من كبار نجوم الوطن العربي.

وتدور أحداث المسلسل حول "سلمى"، وهي أم شابة لطفلين تواجه الحياة بمفردها بعد اختفاء زوجها "جلال" في ظروف غامضة، وتنقلب حياتها رأساً على عقب عندما تكتشف إصابتها بمرض مميت.



يمكنكم قراءة: Joy Awards 2024: هكذا عاشت ستيفاني عطا الله لحظة فوز مسلسل كريستال بجائزة المسلسل المفضل



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»