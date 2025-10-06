ياسر جلال في وداع مؤثر مع ابنته.. فما القصة؟ 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 11:17 مساءً - في لحظة مؤثرة، حرص الفنان ياسر جلال على توديع ابنته "قدرية"، قبل سفرها إلى ألمانيا، بعد حصولها على منحة لاستكمال دراستها في الخارج. ووثق تلك اللحظة بمقطع فيديو قصير نشره عبر صفحته على "إنستغرام"، تخلّلته مشاعر فياضة كان عنوانها الرئيسي دموع ابنته التي قامت باحتضانه بشدة قبل تركه ومغادرتها البلاد.
وتفاعل عدد كبير من النجمات مع الفيديو الذي نشره "جلال"، من بينهن: نجلاء بدر ، أيتن عامر، رانيا يوسف، إذ تمنين لابنته جميعاً أن يحالفها النجاح والتوفيق في دراستها.
مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" مكون من 15 حلقة فقط، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من: ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025 وعدد آخر من الفنانين، ويأتي العمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج مها سليم.
المسلسل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية المشوقة، حيث يظهر جلال بدور إعلامي شهير يُدعى فؤاد السرجاني، زوج داليا التي تجسد دورها الفنانة أروى جودة، ولديهما ابن شاب يُدعى يوسف يؤدي دوره الفنان الشاب مينا نبيل الذي يقع في أزمة كبيرة بعد تورطه في جريمة قتل فتاة شابة، تقوم بدورها الفنانة نور إيهاب.
وتتصاعد أحداث المسلسل خلال الحلقات حين يسعى الأب إلى كشف ملابسات القضية المتورط فيها ابنه، ساعياً لإثبات براءته وسط ضغوط اجتماعية وإعلامية كبيرة؛ لتبدأ رحلة من المواجهات وكشف الأسرار التي تهدد استقرار العائلة، حتى تظهر الحقيقة ويتم التعرف إلى القاتل، الذي سيكون بعيداً تماماً عن كل التوقعات.
يمكنكم قراءة: رمضان 2026.. الصور الأولى لـ ياسر جلال من مسلسل كلهم بيحبوا مودي
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
ياسر جلال يوجه رسالة لابنته قدرية: "هتوحشيني"وعبر النجم ياسر جلال، عن مشاعره تجاه ابنته، مؤكداً أن حنينه واشتياقه لها سوف يزداد، إذ قال في تعليقه: "قدرية أخدت منحة تفوق ومسافرة تكمل دراستها فى ألمانيا، هتوحشيني يا دادو".
وتفاعل عدد كبير من النجمات مع الفيديو الذي نشره "جلال"، من بينهن: نجلاء بدر ، أيتن عامر، رانيا يوسف، إذ تمنين لابنته جميعاً أن يحالفها النجاح والتوفيق في دراستها.
View this post on Instagram
A post shared by Yasser Galal (@yassergalal)
رمضان 2026.. "كلهم بيحبوا مودي" جديد ياسر جلال في عالم الدرامايواصل الفنان ياسر جلال، تصوير مسلسله الجديد "كلهم بيحبوا مودي"، والمقرر أن يشارك به في موسم مسلسلات رمضان 2026، حيث سيطل على جمهوره بشكل جديد تماماً، وبقصة تنتمي إلى الكوميديا الممزوجة بالرومانسية.
مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" مكون من 15 حلقة فقط، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من: ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025 وعدد آخر من الفنانين، ويأتي العمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج مها سليم.
ياسر جلال يترقب عرض مسلسل "للعدالة وجه آخر"وفي سياق آخر، يترقب الفنان ياسر جلال، عرض مسلسل "للعدالة وجه آخر" في أولى تجاربه بعالم المنصات الرقمية، حيث سيُعرض خلال الفترة القليلة المُقبلة؛ إذ انتهى من تصويره كاملاً مؤخراً، ويُشاركه البطولة: أروى جودة، محمد علاء، نوران ماجد، نور إيهاب، فادي السيد، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين.
المسلسل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية المشوقة، حيث يظهر جلال بدور إعلامي شهير يُدعى فؤاد السرجاني، زوج داليا التي تجسد دورها الفنانة أروى جودة، ولديهما ابن شاب يُدعى يوسف يؤدي دوره الفنان الشاب مينا نبيل الذي يقع في أزمة كبيرة بعد تورطه في جريمة قتل فتاة شابة، تقوم بدورها الفنانة نور إيهاب.
وتتصاعد أحداث المسلسل خلال الحلقات حين يسعى الأب إلى كشف ملابسات القضية المتورط فيها ابنه، ساعياً لإثبات براءته وسط ضغوط اجتماعية وإعلامية كبيرة؛ لتبدأ رحلة من المواجهات وكشف الأسرار التي تهدد استقرار العائلة، حتى تظهر الحقيقة ويتم التعرف إلى القاتل، الذي سيكون بعيداً تماماً عن كل التوقعات.
https://www.instagram.com/p/DOQuRojCOoY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DOQuRojCOoY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DOQuRojCOoY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكم قراءة: رمضان 2026.. الصور الأولى لـ ياسر جلال من مسلسل كلهم بيحبوا مودي
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».