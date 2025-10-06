جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الدورة 41

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 11:17 مساءً - في ليلة فنية احتفت بالإبداع المتوسطي، أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ41 عن أبرز جوائز مسابقاته الرسمية للأفلام الطويلة، خلال الحفل الختامي الذي أُقيم مساء اليوم على مسرح حدائق أنطونيادس، وقدّمته الإعلامية رباب الشريف وأخرجه محمد السماحي.

مسابقة الفيلم الروائي المتوسطي الطويل

بداية حفل الختام للدورة الـ 41 من #مهرجان_الإسكندرية_السينمائي لدول البحر المتوسط، وتقدمه الإعلامية رباب الشريف pic.twitter.com/ssNdS1CqfH — مجلة سيدتي (@sayidatynet) October 6, 2025

الإعلان عن الفائزين في جائزة الأفلام الطويلة pic.twitter.com/8dJ0TfEX7U — مجلة سيدتي (@sayidatynet) October 6, 2025

جائزة أفضل فيلم: الفيلم المصري «المنبر».- جائزة لجنة التحكيم الخاصة: الفيلم الكرواتي – الأمريكي "خلف الابتسامة الواحدة".

جائزة عمر الشريف لأفضل ممثل: الممثل الفرنسي عمر ضياو عن دوره في فيلم "حيث يوجد الحب"، تقديرًا لأدائه الإنساني العميق الذي جسّد مشاعر الصراع بين الحب والواجب.

جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة: النجمة الألبانية غريسا بالاسكا عن فيلم "قطرة ماء" (Waterdrop)، لأدائها المؤثر الذي جمع بين الحساسية الفنية والقوة الدرامية.

جائزة رمسيس مرزوق لأفضل تصوير سينمائي: مدير التصوير المغربي ياسين بودربالة عن فيلم "سوء تفاهمات" (Quiproquos).

جائزة كمال الملاخ لأفضل عمل أول: للمخرجة إينا-سانان حداغا عن فيلم "خلف ابتسامة واحدة"، الذي حظي بإشادة نقدية واسعة لطرحه الإنساني وبصريته المبتكرة.

مسابقة الفيلم الروائي القصير

أفضل فيلم روائي قصير: "يوم الزفاف" (فرنسا).

أفضل فيلم تسجيلي قصير: "حكاية أمل" (مصر).

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: "شخصيات" (المغرب).

تنويه خاص: للفيلمين "الدجاج" (ليبيا) و"الوصية" (مصر).

جوائز مسابقة نور الشريف للفيلم العربي الطويل

جائزة سعيد شيمي لأفضل فيلم وثائقي: "دافنينو سوا" (لبنان).

جائزة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لأفضل فيلم عربي طويل: "اتصال" (الإمارات).

جائزة أفضل فيلم عربي طويل: "وشم الريح" (المغرب).

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: "اليوم صفر" (سوريا).

تنويه خاص: للفيلمين "الساقية" (الجزائر) و*"تشويش"* (السعودية)

مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو

المركز الأول: "الكدبة الأخيرة" – يدور حول شاب يعمل في التسويق العقاري يجد نفسه داخل تجربة علمية تهدد حياته.

المركز الثاني: "فل" – قصة حب رقيقة بأسلوب راقٍ بعيد عن المبالغة الميلودرامية.

المركز الثالث (مناصفة): "بيجو" – عن ركاب سيارة أجرة تُختطف لتنفيذ عملية إرهابية، "تسونامي مصر" – يناقش تأثير تغيّر المناخ على حياة البشر.

ملاحظة خاصة: لفيلم "موت مؤجل" لتناوله علاقة الإنسان بالموت وفلسفة الحياة.

مسابقة شباب مصر

تهدف المسابقة إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وإبراز طاقاتهم الإبداعية، وقد أعلنت لجان التحكيم نتائجها في قسمي الطلبة والمحترفين.

قسم الطلبة:

أفضل فيلم: "عدي".

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: "كاستاروس".

جائزة سمير فرج: "ومن الحب".

شهادة تقدير: "أبيدجو".

قسم المحترفين:

أفضل فيلم روائي: "أبو جودي".

جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائي: "ثريا".

أفضل فيلم تسجيلي: "مين ضل عايش".

أفضل فيلم إنساني: "آخر رسالة".

تنويه خاص: لفيلم "عايش تحت الأرض".

ختام الدورة الـ41

أُقيم الحفل الختامي مساء اليوم الإثنين 6 أكتوبر، على مسرح حدائق أنطونيادس بإخراج محمد السماحي، لتختتم دورة ناجحة جديدة أكدت مكانة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط كأحد أعرق الفعاليات السينمائية في المنطقة.

توافد النجوم على السجادة الحمراء من حفل ختام الدورة الـ41 من #مهرجان_الإسكندرية_السينمائي لدول البحر المتوسط pic.twitter.com/dAwMrUS4yf — مجلة سيدتي (@sayidatynet) October 6, 2025

وقد شهدت الدورة مشاركة 46 دولة وعرض 131 فيلمًا ضمن 8 مسابقات، من بينها 7 مسابقات للأفلام ومسابقة مخصصة للسيناريو، في احتفاء متجدد بروح السينما المتوسطية ورسالتها الإنسانية.



