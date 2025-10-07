أبرزهم منى زكي وهند صبري: تعرّفي إلى المشاهير العرب الداعمين للمصابات بسرطان الثدي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 10:03 مساءً - أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي، وقد بدأت تلك المبادرة العالمية على المستوى الدولي في أكتوبر 2006؛ حيث يقوم الداعمون لها باتخاذ اللون الوردي كشعارٍ لهم من أجل رفع الوعي بالمرض المنتشر. كما يتم عمل حملات خيرية دولية من أجل رفع التوعية والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض.

والسينما والدراما فن يعكس الواقع والتأثير فيه في نفس الوقت، ومرض كـ سرطان الثدي أصبح يحتل جزءاً كبيراً من حياتنا؛ مما جعله موضوع أفلام ومسلسلات كثيرة. وللنجمات والمشاهير دورٌ كجزء لا يتجزأ من هذا التأثير؛ حيث يتخذهم العديد من الجمهور كقدوة لهم، وأحد عوامل الدعم الأساسي.

ولهؤلاء النجمات والمشاهير دورٌ كبير في التوعية بالمرض ومقاومته، ليس فقط من خلال تقديم أدوار وأعمال تحدثت عن المرض وكيفية مقاومته والعمل على دعم وإعطاء الأمل للمصابات؛ بل هناك عدد منهم امتد دورهم لأكثر من ذلك، من حيث المشاركة في الحملات التوعوية بالمرض، أو الزيارات الميدانية للمستشفيات لدعم المصابات والرفع من روحهن المعنوية.

وسوف تستعرض لكم «الخليج 365» أبرز النجمات والمشاهير العرب الداعمين للمصابات بسرطان الثدي، من خلال التقرير التالي.

منى زكي: دعم مستمر وزيارات ميدانية وأعمال خيرية

البداية مع النجمة منى زكي، التي تُعَد من أكثر النجمات حرصاً على دعم مريضات، ليس فقط بكلمات التوعية والتشجيع التي تنشرها عبْر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بالنشاطات أيضاً والأعمال الخيرية، وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمريضات من أجل دعمهن ورفع الروح المعنوية لهن؛ حيث تحرص الفنانةباستمرار على مشاركة المتعافيات من رحلة علاجفرحتهن بالشفاء، وتحتفل معهن في زيارات خاصة إلى مستشفى "بهية" الذي يعمل على الاكتشاف المبكّر وعلاجبالمجان، والذي يستهدف دعم بقية "المحاربات" ضد المرض اللعين.

كما أن منى زكي سفيرة اليونيسيف للنوايا الحسنة، وكانت أول سفيرة خيرية لمستشفى بهية، بالإضافة إلى حرصها على زيارة المستشفى باستمرار، والاستماع إلى قصص كفاحهن وقدرتهن في التغلُّب على المرض. كما تتابع النجمة آخر الإنجازات بالمستشفى من المعامل والغرف والأجهزة الحديثة.

وتوصي منى زكي باستمرار من خلال حملاتها التوعوية، سيدات مصر بضرورة الكشف المبكّر الذي يساهم بشكلٍ أكبر في سرعة العلاج.

منى زكي تقص شعرها دعماً لمحاربات سرطان الثدي

ومن المواقف التي لا تُنسى للنجمةواستمراراً لحملاتها الخيرية لتقديم الدعم لمريضات السرطان، أنها كانت قد شاركت في حملة "هي قصة شعر" التي تستهدف التبرُّع بعشرين سنتيمتراً من الشعر لعمل "باروكات من الشعر المستعار" تُمنح مجاناً لضحايا العلاج الكيماوي من المرض اللعين.

الحملة التي تم تدشينها بالتعاون ما بين مستشفى بهية للعلاج المجاني لمرضى سرطان الثدي، وإحدى العلامات التِجارية الكبرى في عالم العناية بالشعر. واستهدفت الحملة حشد النساء لقص ضفائر من شعرهنّ لا تَزيد عن عشرين سنتيمتراً، على أن تتولى الشركة الراعية جمعها وإعادة تنسيقها كشعر مستعار. وتم التبرُّع به مجاناً للمريضات اللواتي تعرّضن لسقوط الشعر بسبب جلسات العلاج الكيماوي.

هند صبري: ورسالة دعم لمحاربات سرطان الثدي

تُعَد النجمة التونسية هند صبري واحدة من الفنانات اللواتي طالما حملن على عاتقهن العديد من القضايا الاجتماعية المتعلقة بالمرأة، وكان أبرزها تقديم الدعم لمحارباتوقد قدّمت خلال مسلسل "حلاوة الدنيا" مع ظافر العابدين، رسائل أمل وتفاؤل لمحاربات هذا المرض؛ حتى يتمكنَّ من مواصلة حياتهن بصورة طبيعية.

ولم تكتفِ هند بدورها كفنانة في دعم مصابات سرطان الثدي؛ بل شاركت في حملة لإحدى الجمعيات في تونس للتوعية ضد المرض، كما شاركت في ماراثون للركض من أجل محاربة السرطان.

إلهام شاهين: تلجأ للأطباء المتخصصين بمرض السرطان من أجل التوعية

الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تحرص دائماً على دعم المرأة وقضاياها، ومناقشتها باستمرار سواء في ندواتها الفنية في المناسبات العامة، أو عن طريق الأدوار التي تجسّدها على شاشات السينما والتليفزيون.

ومن أبرز القضايا التي تهتم بها إلهام شاهين وتطرحها بشكلٍ دائم سواء في ندواتها أو بحملات توعية، أو من خلال الأعمال التي تجسّدها، التوعية بمخاطر سرطان الثدي؛ حيث نذكر منها: دورها خلال أحداث فيلم "ريجاتا" شخصية "سيدة" التي عانت من مرض السرطان؛ حيث علمت «الخليج 365» من مصدر مشارك في الفيلم، أن إلهام لجأت إلى أحد الأطباء المختصين بعلاج السرطان؛ لمعرفة الحالة النفسية التي يكون عليها مريض السرطان، والتغيّرات التي تطرأ على جسده ووجهه، وقامت إلهام بإنقاص وزنها في بعض مشاهد الفيلم؛ حيث إن هذا المرض يؤدي إلى فقدان الكثير من الوزن.

وأيضاً دورها في حكاية "حتة مني" ضمن حكايات مسلسل "زي القمر"، التي جسّدت خلاله أيضاً دور سيدة تُدعى "حياة" اكتشفت بالصدفة إصابتها بالسرطان، الأمر الذي جعلها تقبل الدور رغبةً منها في توعية كلّ النساء بضرورة عمل الفحوصات اللازمة باستمرار، والكشف الدوري للاكتشاف المبكّر للمرض.

ليلى علوي: أدوار ودعم لمحاربات سرطان الثدي

أما النجمة ليلى علوي فتحرص على دعم محاربات، على أكثر من مستوًى، سواء من خلال حملات التوعية التي تقوم بها في شهر أكتوبر من كلّ عام، من أجل التأكيد على ضرورة وأهمية الكشف المبكر؛ لأنه السبيل الوحيد للتأكُّد من السلامة، أو التسريع في العلاج إذا اكتُشف المرض، بالإضافة إلى أدوار مميزة قدّمتها من أجل التوعية بالمرض.

كما نذكر لها دورها في مسلسل "فرح ليلى"، الذي دارت أحداثه حول "ليلى" الفتاة المصرية المنتمية إلى الطبقة المتوسطة، والتي تجاوزت الأربعين من عمرها من دون زواج بسبب خوفها من أن تصاب بمرض "سرطان الثدي" الذي أصاب معظم نساء عائلتها وتسبب في وفاتهن في سنٍ مبكر؛ مما كوّن لدى "ليلى" عقدة من الزواج، جعلتها تتفرّغ تماماً لعملها كمصممة أفراح، إلى أن يظهر في حياتها الحب الذي يجعلها تفكّر من جديد.

وعن أسبابها وتحمُّسها لتقديم الدور، كانت ليلى علوي قد أوضحت في لقاءٍ خاص مع «الخليج 365»: "تعاطفت مع فرح ليلى لأنني وجدته قريباً ممّا أحلُم به، ولمست معاناة ليلى قبل طرحها على الشاشة وتعاطفت معها". متابعة حديثها: "يجب على كلّ إنسان لديه حالة قريبة منه، أن يحرص على رفع الروح المعنوية لها وأن يحثّها على التمسُّك بالحياة؛ لأن العلاج النفسي في هذا المرض يكون الدافع الرئيسي لقدرة المريض على تحمُّل الألم واستمرار العلاج حتى النهاية".

كما أوضحت ليلى علوي وقت تقديم الدور: "لا أنكر أنني كنتُ مرعوبة من تجسيد هذه الشخصية، وأيضاً مدى تقبُّل الناس في رمضان لفكرة المريضة، لكنني في الوقت نفسه تحمّست لعرض هذا المرض بكلّ تفاصيله. ولذلك قمت باستشارة بعض الأطباء المتخصّصين في سرطان الثدي، وقابلت حالات وقرأت كلّ ما كُتب عن هذا المرض وطبيعة تصرُّف المريضة عندما تصاب به؛ حتى وصلتُ لما قدّمته للمشاهدين في رمضان".

وحثت علوي كلّ شخص على ضرورة الفحص بشكلٍ دوري حتى لا يتعرّض فجأة لأزمة تتسبّب له في مشكلات عديدة صحياً وتعرّض حياته للخطر.

الإعلامية خديجة الوعل: سفيرة لحملة التوعية بسرطان الثدي

الإعلامية السعودية من أبرز الإعلاميات اللواتي يحرصن باستمرار على دعم محارباتوالمشاركة المستمرة في الحملات التوعوية بالمرض، والحث على ضرورة الكشف المبكّر من أجل اكتشاف المرض. ولذلك، وفي خطوة تعكس التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، اختارتها قناة "MBC الأمل" العام الماضي؛ لتكون إحدى سفيراتها في حملتها التوعوية لمحاربة مرض، والدعم لمرضاها خلال شهر أكتوبر تحت شعار "أقوى من السرطان"، وذلك بمناسبة شهر أكتوبر الوردي.

وقد ألقت وقتها خديجة الوعل كلمة تحفيزية خلال تواجدها بالفعالية؛ حيث أكّدت على أهمية الكشف المبكّر عن المرض، ودعت جميع النساء للتحلّي بالقوة والأمل في مواجهة التحديات الصحية. كما ذكرت أن القوة الحقيقية تنبع من الداخل. مشددةً على أهمية الدعم النفسي والعاطفي من الأهل والأصدقاء، كأحد الأسس الرئيسية لمقاومة للمرض. وأضافت الوعل قائلة: "لن تكونوا بمفردكم، بالأمل نحن ندعمكم"؛ معبرةً عن تفاؤلها وإيمانها بقدرتها على أن تكون خير سفيرة لهذه الحملة. وتمنّت الوعل للجميع الأمل والقوة؛ مشيرة إلى أن التوعية والمعرفة هما سلاحان قويان في مواجهة سرطان الثدي.

ولم يقتصر الأمر على الإعلامية خديجة الوعل فقط؛ فقد شارك خلال هذه الحملة العديد من النجوم والمشاهير، منهم: النجمة السعودية إلهام علي، الفنان اللبناني نيقولا معوض، ستيفاني عطا الله، مرام علي، والفنانة القديرة تقلا شمعون، وغيرهم الكثيرون من النجوم والمشاهير، الذين يؤكدون دوماً أن الوقاية خير من العلاج؛ مشددين على ضرورة الكشف المبكّر للوقاية أو العلاج السريع، والحثّ على أن التشخيص بسرطان الثدي ليس نهاية العالم؛ فالأمل والإيجابية لدى أيّة محاربة سرطان ثدي، جزءٌ أساسي من رحلة الشفاء.

تؤكد الممثلة تقلا شمعون أن الوقاية خير من العلاج، فلا تهملوا صحتكم. احرصوا على الكشف المبكّر. وإن تم تشخيصكم بسرطان الثدي، تذكّروا أنه ليس نهاية العالم؛ الأمل والإيجابية جزء أساسي من رحلة الشفاء. #Stronger_than_Cancer #أقوى_من_السرطان #mbchope @MBCPRTweets @panorama_fm @mbc1 pic.twitter.com/K79lpfszqp — MBC الأمل (@MBCHope) October 1, 2025

فنانات ومشاهير: من ناجيات إلى أهم الداعمات

إليسا: بين استعادة الذكريات والدعم

— MBC الأمل (@MBCHope)وبجانب كلّ هؤلاء النجمات والمشاهير الداعمات لمريضات، يجب ألّا ننسى العديد من النجمات والمشاهير اللواتي أُصبن، واستطعن أن ينتصرن عليه ويتغلبن على المرض بعد رحلة من العلاج والمعاناة؛ ليتحولن الآن من محاربات ضد هذا المرض اللعين، إلى أهم الداعمات للمريضات، ويشاركن في الحملات التوعوية للمرض، ويشاركن في الفعاليات التي تحثّ النساء على الكشف، ويعطين الأمل لكل المريضات. ونذكر منهن: النجمة اللبنانية، الفنانة السوريةوأخريات.فالنجمة اللبنانية إليسا تحرص دائماً على توعية جمهورها وتذكيرهن بضرورة إجراء فحوصات دورية للكشف المبكّر عن السرطان، وذلك بالتزامن مع بدء "أكتوبر الوردي"، الذي يُعتبر شهر التوعية، الذي خاضت معه تجرِبة شخصية.

وكان أحدثها خلال الأيام الماضية، أن نشرت إليسا عبْر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع فيديو يوثّق رحلتها مع هذا المرض، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "كل أكتوبر، يتم تذكيري بالمعركة التي خضتها، والقوة التي اكتشفتها بداخلي".

وتابعت حديثها برسالة موجّهة للسيدات، جاء نصها: "الكشف المبكّر أنقذ حياتي؛ فلا تنتظرن، اختبرن أنفسكن من أجلكن ومن أجل أحبائكن، قدّمن الفحوصات الدورية على رأس أولوياتكن، ادعمن بعضكن البعض، وانشرن التوعية".

وقد تفاعل عددٌ كبير من جمهور إليسا مع منشورها، وأكدوا على أهمية المتابعة الدورية والفحوصات، وأكّد الكثير منهم أن إليسا أصبحت قدوة وسفيرة للتوعية بهذا المرض في الوطن العربي، وكانت تجرِبتها مصدر إلهام للكثير من السيدات.

بسمة وهبة: من المحاربات وليس المتعافيات

وكذلك الإعلامية بسمة وهبي التي اشتُهرت بمكافحتها، وقالت خلال برنامج "Trending" المذاع على قناة "mbc4"، وأنها تطلق على نفسها أنها من المحاربات وليس من المتعافيات فقط:هو هجوم شرس من عدو بسلاح يهجم على البني آدم، ولذلك يجب أن تتسلحي بسلاح أقوى منه للتغلُّب عليه، ولا بد أن تتسمي بالقوة".

وعند اكتشاف المرض، قامت بالسفر إلى باريس والخضوع للجراحة، وأصيبت على أثره بالاكتئاب، وكانت تلك من أسوأ الفترات التي مرّت بها؛ حتى أنها بعد التعافي، احتفلت مع أصدقائها من الفنانين والإعلاميين بتعافيها تماماً، بشعر قصير، في 2013.

ونصحت كلّ السيدات وحثتهن على الكشف المبكر؛ لأن له أثراً كبيراً في العلاج، وتفادي مراحل أصعب من المرض.

ياسمين غيث: من الإصابة إلى الدعم

كما تحرص الفنانة الشابة ياسمين غيث على المشاركة في حملات التوعية باستمرار ضدلحث النساء على الفحص والكشف المبكّر من أجل تفادي الإصابة بالمرض.

فقد تعرّضت لهجمة عنيفة من مرض سرطان الثدى في مرحلته الثانية، خلال تصوير مسلسل "حلاوة الدنيا" مع النجمة التونسية هند صبري ونظيرها ظافر العابدين. والذي كانت تدور قصته حول مرض السرطان والمعاناة التي تلحق بمصابيه وطرق تغلُّبهم عليه. وقد خضعت خلال تلك الفترة للعلاج، واتخذت إجراءات احترازية لمنعه من الظهور مرة أخرى.

