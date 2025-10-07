ابنة روبن ويليامز تتوسل للتوقف عن إرسال مقاطع فيديو الذكاء الاصطناعي لوالدها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 10:03 مساءً - تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت متداخلة في كافة مناحي حياتنا، ومؤخراً يستخدمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء صوت وصورة أحبائهم الراحلين، وأيضاً النجوم الذين فارقونا، وكان من بين الفنانين الذين أعيد إحياء ذكراهم عن طريق مقاطع فيديو بواسطة الـAI، النجم العالمي روبن ويليامز، ما أزعج ابنته المخرجة زيلدا ويليامز، واضطرها لإطلاق مناشدة بوقف هذا الأمر.



زيلدا روبن ويليامز تُعبر عن استيائها بسبب الذكاء الاصطناعي

رحل روبن ويليامز، النجم الأمريكي الأسطوري منذ 11 عاماً، وانتشر مؤخراً العديد من مقاطع الفيديو المولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي تُحاكي صوته وصورته، وعبرت زيلدا مراراً عن رفضها لاستخدام التكنولوجيا في إعادة إنتاج صور والدها.

ونشرت زيلدا عبر حسابها على "إنستغرام"، طالبة من الناس التوقف عن إرسال هذه المقاطع "المؤذية" إليها، مؤكدة أن والدها "لم يكن ليرضى بذلك أبداً".

وقالت: "إن كنتم تتمتعون بأي ذرة من الحياء، فتوقفوا عن فعل هذا بي وبه، حتى بالجميع، نقطة على السطر".

وأضافت المخرجة البالغة من العمر 36 عاماً: "توقفوا عن الاعتقاد بأنني أريد مشاهدة هذه المقاطع. لا أريد ولن أريد، إذا كنت تحاول استفزازي فحسب، فقد رأيت أسوأ من ذلك بكثير".

كما وصفت زيلدا هذه المقاطع بأنها "مضيعة للوقت والطاقة"، وقالت: "إن مشاهدة إرث أشخاص حقيقيين يُختزل إلى هذا فقط؛ ليتمكن الآخرون من إنتاج مقاطع فيديو تيك توك أمر مُحبط".

هذه ليست المرة الأولى التي تُعبر فيها زيلدا عن استيائها من تجسيد شخصية والدها وتوليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ففي عام 2023 عبرت أيضاً عن استيائها لاستخدام صوت والدها، وعلقت حينها: "الناس يريدون تدريب هذه النماذج على إنشاء أو إعادة تمثيل ممثلين لا يستطيعون الموافقة، مثل أبي. سماع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لصوت والدي ينتهك مشاعري الشخصية".

وفاة روبن ويليامز

روبن ويليامز هو أحد أبرز الممثلين الكوميديين في تاريخ السينما الأمريكية، وقد اشتهر بأدواره في Good Will Hunting، وDead Poets Society، وMrs. Doubtfire، بالإضافة إلى صوته الأيقوني لشخصية الجني في فيلم ديزني الشهير Aladdin.

توفي ويليامز في أغسطس عام 2014 عن عمر ناهز 63 عاماً، بعد صراع طويل مع الاكتئاب وأعراض مبكرة لمرض نادر.

كما ترك روبن خلفه إرثاً فنياً زاخماً، إضافة إلى 3 أبناء؛ زاك ويليامز، وكودي آلان ويليامز، وزيلدا ويليامز، إلى جانب زوجته سوزان شنايدر ويليامز.



