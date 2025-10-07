وفاة نجم شبح الأوبرا بن لويس عن عمر ناهز 46 عاماً

وفاة نجم المسرح بن لويس

لويس ودور أيقوني في المسرح

وُلد لويس بين عائلة تنتمي إلى الأوبرا الكلاسيكية، والداه هما المغنيان: مايكل لويس، وباتريشيا برايس. وقد درس الأداء الصوتي في الكلية الملكية للموسيقى بلندن وأكاديمية غرب أستراليا للفنون الأدائية.

وفي عام 2011، تألّق لويس في الإنتاج الأسترالي الأصلي لفيلم "الحب لا يموت أبداً"، وهو الجزء الثاني من رواية "شبح الأوبرا" للمخرج آندرو لويد ويبر.

وفي عام 2012، حاز لويس جائزة جوديث جونسون لأفضل ممثل رئيسي في مسرحية موسيقية ضمن جوائز مسرح سيدني لعام 2012 عن أدائه في مسرحية "الحب لا يموت أبداً".

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 10:03 مساءً - استيقظ مُحبو الفن صباح اليوم على خبر حزين، وهو وفاة النجم الشاب، الممثل المسرحي وأحد أبرز الوجوه في سلسلة "شبح الأوبرا"، عن عمر ناهز 46 عاماً، بعد تشخيص إصابته بسرطان الأمعاء.أعلن خبرَ وفاة الممثل الأسترالي، صديقُه ومقدّم البرامج التلفزيونية الأسترالي تود وودبريدج، عبْر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، أمس، الموافق 6 أكتوبر 2025، ووصفبأنه "أحد عظماء المسرح".وقد علّق وودبريدج في منشورٍ مؤثّر ناعياً زميله، الذي تُوفي في سن مبكر، بعد صراع مع مرض السرطان الخبيث: "فقدنا اليوم بن لويس، أحد أعز أصدقاء عائلتي في صغره، كما فقدت عائلة المسرح الموسيقي الأسترالي أحد عظماء المسرح! كان بن نجماً على خشبة المسرح بدَور الشبح في مسرحيتي: (الحب لا يموت)، و(شبح الأوبرا) في ويست إند".وتابع: "والأهم من ذلك، كان إنساناً رائعاً، مرحاً، حنوناً، ومعلماً رائعاً لجميع مَن عمل معهم".كما شارك وودبريدج ذكريات جميلة عن عطلاتهما معاً في أسكتلندا، وزيارتهما غرف تبديل الملابس في مسرح صاحبة الجلالة في لندن، والأوقات التي قضياها في ويمبلدون. واختتم مقدّم البرامج التليفزيونية منشوره قائلاً: "أُرسل حبي لجميع أفراد العائلة".وقد تم تشخيص إصابته بسرطان الأمعاء في فبراير 2024، وكان في مرحلة مُتأخرة. وترك لويس خلفه زوجته، الممثلة الأسترالية ميلي ستيوارت.