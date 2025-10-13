قبل عرضه العربي الأول.. إطلاق البوستر الرسمي لفيلم 50 متر للمخرجة يمنى خطاب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 09:59 صباحاً - قبيل عرضه العربي الأول بالدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، أُزيح الستار عن البوستر الرسمي للفيلم المصري 50 متر للمخرجة يمنى خطاب، الذي تظهر فيه المخرجة وهي عائمة على سطح مياه حمام السباحة، حيث تدور أحداث الفيلم مع توجيه يمنى كاميرتها نحو والدها البعيد عنها وتستخدم عناصرها السينمائية النامية للتقرب منه.

ينافس الفيلم بالمسابقة الرسمية للمهرجان الذي يمتد من 16 وحتى 24 أكتوبر.

المخرجة يمنى خطاب تعلق على مشاركة فيلمها " 50 متر" في الجونة السينمائي



50 متر – الصورة من المركز الاعلامي للفيلم

قصة شخصية في إطار إنساني

وتعليقًا على اختيار الفيلم في المسابقة تقول مخرجته، عبر بيان صحفي: "إن مشاركة حكايتي في وطني وبين الناس الذين يهمّونني أكثر، تُعدّ دائمًا أمرًا مميزًا ومثيرًا، كما أنني متشوق لمعرفة كيف سيتلقى الجمهور المصري الفيلم، وكيف سيتفاعل مع أسئلته وموضوعاته".

الفيلم تدور أحداثه داخل حوض تدريب بطول خمسين مترًا لفريق تمارين الأيروبيك المائية للرجال الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عامًا، حيث تكافح يمنى، وهي مخرجة لأول مرة، لإنجاز فيلمها، وتقرر يمنى توجيه كاميرتها نحو والدها البعيد عنها وتستخدم عناصرها السينمائية النامية للتقرب منه. من خلال كتابة مشاهد خيالية، إلى صياغة التعليقات الصوتية، تنجح يمنى في اختراق عزلة والدها ومشاركته أسئلتها الوجودية من خلال إظهار ضعفها أخيرًا، حيث تستطيع التصالح مع والدها ومع نفسها والمضي قدمًا في خيارات حياتها.

تتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، وهو إنتاج مصري دنماركي سعودي مشترك، وتتولى MAD World مبيعات الفيلم في باقي أنحاء العالم، وسيتم الإعلان قريبًا عن مواعيد عرض الفيلم في المهرجان.

رحلة دعم وجوائز

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية مسابقة Next: Wave، ويجمع تحت قيادة خطاب العديد من المواهب البارزة، بما في ذلك الملحن الحائز على جوائز جوناس كولستروب (معجزة جولسبانج)، المونتيران جلاديس جوجو (وداعًا طبريا)، خالد معيط (سعاد)، إلى جانب المنتجين أحمد عامر من شركة AA Films وباتريشيا دراتي من شركة Good Company Pictures.

وفيما يتعلق بالتمويل والدعم، فاز فيلم "50 متر" بجائزة IDFA Spotlight في سوق ديربان السينمائي عام 2022، وشارك في ساحة مشاريع IDFA عام 2023، وفاز بالعديد من منح التطوير والإنتاج، مثل صندوق إنتاج البحر الأحمر، وصندوق معهد الفيلم الدنماركي، وصندوق تطوير ويكرز، وتسع جوائز في منتدى تقديم المشاريع في مهرجان الجونة السينمائي الخامس.

