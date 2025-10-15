نواف الظفيري.. ماذا قال عن فيلم "هجرة" ولمن وجه رسائل الشكر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 04:03 مساءً - بعد اختيار المملكة العربية السعودية فيلم "هجرة" للمخرجة شهد أمين لتمثيل المملكة في فئة أفضل فيلم دولي ضمن الدورة الثامنة والتسعين لجوائز الأوسكار 2026 في النسخة 98، شارك الفنان نواف الظفيري متابعيه صورة له من أحد مشاهد الفيلم، وعبَّر عن سعادته وشكره لفريق العمل كونه أحد المشاركين في الفيلم كما وجه رسائل شكر إلى كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وإلى وزير الثقاقة ومخرجة العمل وكذلك المنتجين.

وعلق نواف الظفيري وكتب: "شكرًا من القلب لسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، عراب رؤية 2030، ومعالي وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله، وهيئة الأفلام بقيادة الأستاذ عبدالله العياف، على دعمهم اللا محدود الذي قاد فيلم "هجرة" لترشيح الأوسكار بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم آسيوي في مهرجان فينيسيا 2025 وأشكر المخرجة شهد أمين والمنتجين رئيس مهرجان البحر الأحمر فيصل بالطيور و المنتج محمد الدراجي و محمد حفظي".

واختتم الظفيري وكتب: "فخور بكوني جزءًا من هذا الإنجاز التاريخي للسينما السعودية! ".

كما شارك متابعيه لقطات لصور من مشاركته بالفيلم وعلق عليها وكتب: "الف مبروك لصناع فيلم هجرة ترشحه للأوسكار 2026"، كما كتب على صورة أخرى" هجرة" ممثلة السعودية رسميًا في مسابقة إلى الأوسكار 2026 عن فئة أفضل فيلم دولي".

وفيلم "هجرة"، شارك مؤخرًا في الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وفاز بجائزة "NETPAC" لأفضل فيلم آسيوي.

فيلم "هجرة"

يروي الفيلم قصة "ستي" والتي تجسدها الفنانة خيرية نظمي حيث تسافر مع حفيدتيها في عام 2001 من الجنوب إلى مكة. وعندما تختفي الحفيدة الكبرى في ظروف غامضة، ‏تنطلق "ستي" برفقة الحفيدة الصغرى شمالاً في رحلة بحث تمزج بين الألم والأمل. على امتداد الطريق، تنكشف أسرار عائلية وتُروى ‏حكايات منسية، فيكشف السفر عن وجوه خفية من التاريخ، ويُبرز التنوع الثقافي والحضاري للمملكة العربية السعودية وعمقها ‏الإنساني.

الفيلم من بطولة نخبة من النجوم السعوديين وهم الفنانه خيرية نظمي ونواف الظفيري الي يقوم بدور "أحمد"، وظهور جديد لبطلة ‏الفيلم لمار فدان التي تقوم بدور "جنى". وظهور براء عالم كضيف شرف في الفيلم، بالإضافة الى عدد من الفنانين منهم، رغد بخاري، وعبد السلام الحويطي. وهو من إخراج المخرجة السعودية شهد أمين.

أبرز أعمال نواف الظفيري

https://www.instagram.com/p/DPzbmwEjdhV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPzbmwEjdhV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPzbmwEjdhV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

هذا وقد شارك الفنانبعدد من الأعمال كان من أبرزها مسلسل "أم القلايد"، "عنبر 6"،"ثانوية النسيم"، "دكة العبيد"، و

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».