بدء توافد النجوم لحضور حفل إفتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أكتوبر 2025 08:11 مساءً - بدء منذ قليل توافد عدد كبير من النجوم والمشاهير على السجادة الحمراء لحضور حفل إفتتاح الدورة الثامنة منوالتي تستمر فعالياتها حتى 24 أكتوبر الجاري تحت شعار «سينما من أجل الإنسانية»، وقد تواجدت عدسة "الخليج 365" هناك لتنقل لكم كافة تفاصيل حفل الإفتتاح.وجاء من أول الحضور إلى السجادة الحمراء لإفتتاج الدورة الـ 8 من مهرجان الجونة السينمائي الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة إلهام شاهين وكل من الفنانات مي سليم، الفنانة ميس حمدان، درة.— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)فيما جاء من أول الحضور أيضًا عمرو منسي المدير التنفيذي لـ مهرجان الجونة السينمائي برفقة زوجته، والمخرجة ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، الفنان الفلسطيني كامل الباشا، الفنانات ياسمين العبد، ميار الغيطي.كما وصل مهرجان الجونة، الممثل التركي سيركان اوغلو، حسن ابو الروس، مريم نعوم، أحمد شوقي رئيس الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي)، ياسمينا العبد، هنا شيحة، محمود حميدة، نقولا معوض، حسين فهمي وحرمه، يسرا، ليلى علوي، حسن الرداد، عبير صبري، بشرى، جهاد حسام الدين، ماجد المصري، شيرين رضا، مايا دياب، لبلبة، الناقد طارق الشناوي، ريهام حجاج، جومانا مراد، وخالد سليم وزوجته.— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)ويشهد حفل إفتتاح فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي حضور نخبة من نجوم الفن من مصر والعالم العربي والعالم، ومن المنتظر أن يشهد الحفل أجواء مليئة بالمفاجآت والعروض المميزة.كما يشهد حفل الإفتتاح تكريم الفنانة منة شلبي بجائزة الإنجاز الإبداعي والتي تأتي تقديرًا لمسيرتها السينمائية المضيئة ومساهمتها في تطوير الدراما والسينما المصرية، كما تشهد ايضًا دورة هذا العام من المهرجان حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، و ستتسلم جائزة "بطلة الإنسانية" تقديرًا لمواقفها الداعمة للقضايا المجتمعية، كما يكرّم المهرجان المخرج الكبير يوسف شاهين في ذكرى ميلاده بمعرض بصري مستوحى من فيلمه الخالد "باب الحديد".يُمكنكم قراءة:وكانت قد اختارت إدارة المهرجان الفيلم المصري "عيد ميلاد سعيد" للمخرجة سارة جوهر ليكون فيلم الافتتاح، بعد النجاح الكبير الذي حققه في مهرجان ترايبيكا السينمائي 2025 حيث فاز بثلاث جوائز كبرى: أفضل فيلم روائي دولي، وأفضل سيناريو دولي، وجائزة "نورا إيفرون" لأفضل مخرجة.ويأتي من الفيلم من بطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، والطفلة ضحى رمضان، ومن تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب، الذي شارك أيضًا في إنتاج العمل مع مجموعة من المنتجين المصريين والعالميين، بينهم النجم الأمريكي جيمي فوكس.وسيتم عرض الفيلم بحضور صناعه، لتروي حكاية الطفلة "توحة" التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتحلم بعيد ميلاد يخصها، فتقرر أن تصنع الفرح لغيرها علّها تكتشفه لنفسها.

