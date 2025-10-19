عمرو سلامة يتحدث بوضوح عن أزمته الأخيرة لفيلم شمس الزناتي 2.. فيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أكتوبر 2025 02:04 مساءً - أثار المخرج عمرو سلامة حالة كبيرة من الجدل خلال الأيام الماضية بعدما كشف عن الأسباب الحقيقة التي أدت لانسحابة من إخراج فيلم "شمس الزناتي2"، وأكد في منشور أن الشركة المنتجة للعمل تصرفت بشكل غير قانوني أشبه بالتزوير والتحايل على القانون، مشيراً إلى أن الأمر تسبب في إزعاجه لأنه عمل على الفيلم على مدار عامي 2023 و2024، وشارك في تطويره وتحضيره طوال هذه الفترة.

عمرو سلامة يكشف تفاصيل الأزمة

أوضح عمرو سلامة عبر مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة تفاصيل الأزمة وبدأ حديثه قائلاً: "المشكلة ببساطة ومن غير الدخول في تفاصيل قانونية معقدة هي إن شركة الإنتاج اللي كان بيني وبينها عقد، حصل منها مشاكل، فتم عمل ملحق للعقد بينهي التزامي تجاه شركة تانية".

وأشار إلى أن هذا الملحق جاء بسبب عدة مشاكل من بينها التأخر في صرف المستحقات وعدم حصول بعض الأفراد على حقوقهم، مما نتج عنه قرار تنفيذ الفيلم مع شركة أخرى بدلاً من الشركة التي حدثت معها الأزمة، وكشف التفاصيل قائلاً: "في الآخر، قرروا ينفذوا الفيلم لوحدهم من غير الشركة التانية، فاحنا اعترضنا، لأن كان حصل ملحق للعقد بسبب مشاكل زي شيكات من غير رصيد وناس ماخدتش حقها فقررنا إننا مش هنلتزم بالعقد، وتكون فيه شركة تانية هي اللي تنفذ الفيلم، لكن هما تمسكوا بموقفهم وقالوا إحنا اللي هننفذ الفيلم".

وبسبب هذا التصرف، قرر عمرو سلامة عدم استكمال العمل هو والفريق الذي يعمل معه على مدار السنوات الماضية، وأكد أن الشركة أصرت على عدم استكمال المستحقات المادية. وللخروج من هذا المأزق، قاموا بتصرف فيه تحايل وشبهة تزوير، وقاموا بعمل أوردر وهمي وحرروا محضر إثبات حالة أنه لم يحضر الأوردر ومتغيب عن العمل، ليتم استكمال العمل بمخرج آخر.

وأكد سلامة أنه شارك في تصوير مشاهد من الفيلم خلال عامي 2023 و2024، لكنه لم يتقاضي مستحقاته الكاملة، موضحاً أنه تقاضي أجر أيام التصوير فقط، لكن عامين التحضير لم يأخذ مستحقاته عن هذه الفترة.

موقفه عمرو سلامة من مخرج العمل الجديد

انتقادات لنقابة السينمائيين

قصة وصناع شمس الزتاني

وعن علاقته بمخرج العمل الجديد أحمد خالد موسى قال: "أحمد خالد موسى تواصل معايا قبل التصوير بيومين بعد ما خلص تحضير وكلام مع الممثلين، فحسيت إن المكالمة دي متأخرة، وكان لازم يتم التواصل قبل كده وأنا مشكلتي الحقيقية مع الشركة المنتجة".في النهاية، انتقدموقف نقابة السينمائيين لعدم تدخلها لإيقاف التصوير رغم وضوح الملابسات القانونية، وقال: "أنا شايف إن نقابة السينمائيين كان المفروض توقف التصوير، لكنها قالت مش هتقدر، ودلوقتي بتكلم مع مسعد فودة نشوف حل حقيقي علشان نحمي حقوق العاملين خاصةً أن الموقف ده مش أول مرة يحصل، ومخرجين كتير اتعرضوا لنفس الظلم".يُشار إلى أنه انطلق تصوير فيلم "شمس الزناتي – البداية" خلال الأيام الماضية وهو من بطولة محمد إمام، باسم سمرة، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد خالد صالح، خالد أنور، أحمد عبد الحميد، سارة بركة، وإسلام خالد. الفيلم مأخوذ عن رائعة الزعيم عادل إمام الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه؛ حيث تدور أحداث النسخة الجديدة قبل 15 عاماً، من أحداث الفيلم الأصلي؛ لتكشف عن البدايات الأولى لتكوين فرقة الزناتي.

ويعود محمد إمام للعمل مع المخرج أحمد خالد موسى في السينما بعد سنوات من تقديمهما فيلم "لص بغداد" الذي تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتاً وقت عرضه في دور السينما، وشارك في بطولته ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتا، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، بيومي فؤاد، سعد المختار وضيف الشرف أحمد رزق.

