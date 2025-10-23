حاتم صلاح يحتفل بزفافه في قصر محمد علي .. شاهد الفيديو الأول للعروسين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 أكتوبر 2025 10:03 مساءً - احتفل الفنان حاتم صلاح مساء اليوم بزفافه في أجواء غمرتها السعادة والرومانسية داخل قصر محمد علي بالمنيل، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن، الذين شاركوه لحظاته المميزة في ليلة تُعدّ الأجمل في حياته.

العريس اختار عروسه من خارج الوسط الفني، وحرص على أن يكون الاحتفال بسيطًا يعكس شخصيته الهادئة وروحه المرحة التي عرفها الجمهور في أعماله الكوميدية.

عقد القران في قصر عابدين.. ولقطات كوميدية من كواليس الحفل

وتم عقد القران عصر اليوم الخميس في ساحة قصر عابدين المخصصة للحفلات، وسط حضور محدود من الأصدقاء المقربين والأقارب من العائلتين.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة نشرها المصور الخاص بالحفل، أظهرت لقطات عفوية كوميدية جمعت العريس وأصدقاءه وزوجته، في أجواء مليئة بالبهجة والضحك، عكست روح حاتم صلاح المرحة حتى في يوم زفافه.

كما تداول الجمهور صورًا أظهرت العروسين في لحظات دافئة، وسط تصفيق الحاضرين وعدسات الكاميرات التي وثّقت تفاصيل اليوم بكل حب. وظهر حاتم في إحدى اللقطات ممسكًا بيد زوجته، مبتسمًا بسعادة واضحة بدخوله مرحلة جديدة في حياته.

شهر عسل داخل مصر.. واستعداد لعمل فني جديد بعد الزفاف

من المقرر أن يقضي حاتم صلاح وعروسه شهر العسل داخل مصر قبل أن يعود لاستئناف نشاطه الفني.

ويستعد الفنان الشاب لتصوير عمل جديد سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا، في إطار سعيه المتواصل لتقديم أدوار متنوعة بعد النجاحات التي حققها في الفترة الأخيرة.

“ابن النادي”.. أحدث أعماله

يُعرض حاليًا للفنان حاتم صلاح مسلسل "ابن النادي" على منصة “شاهد”، من بطولة أحمد فهمي، وتأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ويشارك في بطولته عدد من النجوم بينهم سيد رجب، آية سماحة، محمد لطفي، ورشدي الشامي.

وتدور أحداث العمل في قالب كوميدي اجتماعي حول شاب يرث ناديًا رياضيًا شعبيًا، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية في إدارة اللاعبين، وصراعات الفرق، ومشاكل الإعلام الرياضي، وما يدور خلف كواليس الأندية ذات الطابع الشعبي.

أعمال سينمائية قادمة.. “برشامة” و”السلم والتعبان (أحمد وملك)”

انتهى حاتم صلاح مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "برشامة"، الذي يشاركه بطولته هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، وكمال أبو راية، من تأليف شيرين دياب وأحمد الزغبي، وإخراج خالد دياب.

ويقدّم حاتم في الفيلم أحد الأدوار الرئيسية التي تمزج بين الكوميديا والدراما، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

كما يواصل حاليًا تصوير فيلم "السلم والتعبان (أحمد وملك)" من إخراج طارق العريان، وبطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، وظافر العابدين، إلى جانب نخبة من النجوم، تمهيدًا لعرضه قريبًا في صالات السينما.

