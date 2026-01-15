لحظة أربكت المراسلين: لماذا صمتت جوليا روبرتس فجأة أمام كاميرات الغولدن غلوب؟ 

دبي - فريق التحرير: تصدّرت جوليا روبرتس العناوين خلال حفل جوائز الغولدن غلوب ٢٠٢٦ بعدما أوقفت مقابلة صحافية على السجادة الحمراء بشكل مفاجئ، ليس بسبب الموضة أو الجوائز، بل لمتابعة لقطة حاسمة لفريقها المفضّل سان فرانسيسكو 49ers الذي كان على وشك التسجيل.

وخلال مقابلة مع Access Hollywood، لفت انتباه روبرتس بثّ المباراة على إحدى الشاشات خلف الكواليس، فتوقفت عن الكلام وركّزت كلياً على مجريات اللعب، مظهرة حماسة واضحة وتفاعلاً عاطفياً مع محاولات فريقها للعودة في الربع الرابع، وقالت: “علينا أن نتماسك الآن”.

يُذكر أن روبرتس من المشجعات القدامى لفريق 49ers منذ انتقالها مع عائلتها إلى سان فرانسيسكو. وفي النهاية، حقق الفريق فوزاً مهماً على فيلادلفيا إيغلز، ليضمن رسمياً تأهله إلى الأدوار الإقصائية بعد أداء متوازن هجومياً ودفاعياً.