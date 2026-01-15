هل تكون بينار دينيز مفاجأة كيفانش تاتليتوغ في “البيت الفارغ”؟

دبي - فريق التحرير: تتصدّر الأنباء حول عودة الممثّل التّركيّ كيفانش تاتليتوغ، إلى الشّاشة المشهد الفنّيّ في تركيا، وسط حالة من التّرقّب حول هويّة البطلة الّتي ستشاركه رحلته الدّراميّة الجديدة، خاصّة بعد التّصريحات الأخيرة للنّجمة بينار دينيز الّتي أثارت الكثير من الجدل.

في التّفاصيل، كانت بينار دينيز، قد كشفت في الأيّام القليلة الماضية عن استعدادها للعودة إلى مواقع التّصوير مجدّدًا وهو التّصريح الّذي ربطه الكثيرون فورًا بالأنباء المنتشرة حول وجود عرض جدّي قُدم لها لتكون شريكة “كيفانش” في مسلسله الجديد الّذي سيُعرض على إحدى المنصّات الرّقميّة.

هذا التّساؤل يأتي في أعقاب اجتماع عُقد مؤخرًا جمع بين تاتليتوغ والمنتج كرم شاتاي، صاحب شركة “القمر” (Ay Yapım)، إذ أعلن “مهنّد”، رسميًا استعداده للعودة قريبًا بعمل دراميّ جديد، مفضّلًا التّكتّم على التّفاصيل في الوقت الحاليّ.

وما زاد من حدّة التّكهّنات، تزامن هذا الاجتماع مع تطوّرات في أروقة الكتابة، فبعد انسحاب الكاتبة الشهيرة سيما، من مسلسل “المحتالون”، أعلنت عن مشروع جديد من إنتاج “شركة القمر” يحمل عنوان “البيت الفارغ”.

هذا التّزامن فتح باب التّوقّعات على مصراعَيه، ف​هل يكون “البيت الفارغ” هو العمل الّذي سيجمع كيفانش تاتليتوغ وبينار دينيز قريباً؟

​وهل قصدت بينار بتصريحها عن “العودة للبلاتوهات” البدء في التّحضير لهذا التّعاون الضّخم؟

من جانبه، لم يتأخّر الجمهور في التعبير عن حماسته، إذ لاقى خبر عودة نجم “العشق الممنوع”، ترحيبًا هائلًا عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، مؤكّدًا أن غيابه ترك فراغًا كبيرً وأن اجتماعه مع نجمة بحجم بينار دينيز، تحت إشراف شركة “القمر” والكاتبة سيما سيكون بمثابة “قنبلة الموسم” لعام ٢٠٢٦.