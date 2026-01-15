موسم الرّياض يضيء مسرح محمّد العلي بمسرحيّة “الدّور السّابع” مع إبراهيم الحجّاج

دبي - فريق التحرير: أطلق موسم الرّياض تذاكر مسرحيّة “الدور السّابع”، العمل المسرحيّ الجديد الّذي يُعدّ من أبرز عروض موسم الرّياض، والمقرر تقديمه على مسرح محمّد العلي خلال الفترة الممتدّة من عشرين إلى الرّابع والعشرين من يناير، بمشاركة نخبة من نجوم المسرح، يتقدمها الفنّان إبراهيم الحجّاج.

يظهر الحجّاج في الصّورة بابتسامة وحماسة ملحوظة، بينما يحتضن الرقم ٧ المصمّم على شكل طوابق تضم مشاهد وغرفًا مختلفة، في إشارة إلى تنوّع أحداث المسرحيّة وتغير أماكنها.

وتقدّم المسرحيّة تجربة فنّيّة مختلفة تمزج بين الكوميديا السّوداء والدّراما الواقعيّة، في عمل اجتماعيّ يغوص بجرأة في أعماق النّفس البشريّة. وتدور أحداث «الدّور السّابع» حول شخصيّات متشابكة الطّموحات والصّراعات، مستوحاة من رمزيّة «الخطايا السّبع»، لتطرح رؤيا نقديّة عميقة تعكس تناقضات المجتمع المعاصر بأسلوب ذكيّ ومشوّق.

ويأخذ العرض الجمهور في رحلة تجمع بين الضّحك والتّأمل، كاشفًا صراعات الرّغبات وأسرار الذّات، ضمن أحداث محكمة الإخراج وأداء تمثيليّ لافت. وتعدّ المسرحيّة خيارًا مثاليًّا لعشّاق المسرح الهادف الّذي ينقل الواقع بلغة فكاهيّة تحمل رسالة إنسانيّة واضحة، هذا ما يجعل «الدّور السّابع» أحد العروض التي لا تُفوّت هذا الموسم.