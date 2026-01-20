بروكلين بيكهام يوجّه ضربة قاسية لوالدَيه… هذا ما فعله في السّاعات الماضية

دبي - فريق التحرير: بلغ الخلاف الطّويل والمحتدم بين بروكلين بيكهام ووالدَيه، ديفيد وفيكتوريا بيكهام، نقطة اللاعودة، وفق ما أفادت به مصادر مقرّبة، مشيرةً إلى أنّ القطيعة تصاعدت بشكل غير قابل للإصلاح الأسبوع الماضي، عقب ما وُصف بـ”انهيار كبير في الثّقة”.

وقال مصدر لموقع «Page Six» إنّ بروكلين وزوجته نيكولا بيلتز بيكهام يعتقدان أنّهما استنفدا جميع المحاولات الخاصّة لرأب الصّدع، بما في ذلك محادثات ولقاءات مباشرة مع ديفيد وفيكتوريا، إلّا أنّهما خلصا في النّهاية إلى أنّهما لم يعودا قادرَين على الوثوق بهما.

ومن وجهة نظر الزّوجين، فإنّ الإحباط المتزايد بسبب ما اعتبراه سرديّات إعلاميّة غير صحيحة دفع العلاقة إلى نقطة اللاعودة. ووصفت المصادر الخلاف بأنّه “صراع نفوذ كبير بين عائلتَين قويّتَين”، لافتةً إلى أنّ بروكلين وبيلتز لم يعودا يرغبان في الانخراط في النّزاع، ويركّزان حاليًّا على المضيّ قدماً في حياتهما.

وبعد أيام قليلة على ما قيل إنّه لحظة الانفجار، خرج بروكلين، البالغ من العمر ستّة وعشرين عامًا، ببيان مطوّل عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، أعلن فيه أنّه لم يعد يرغب في المصالحة مع عائلته.

واتّهم بروكلين والدَيه بمحاولة التّحكّم بحياته، معتبرًا أنّهما سعيا طوال سنوات إلى السّيطرة على الرّواية الإعلاميّة، ووضعا الصّورة العامّة فوق العلاقات الحقيقيّة. كما زعم أنّهما حاولا التّدخّل في زواجه، مشيرًا إلى أنّ فيكتوريا بيكهام انسحبت من تصميم فستان زفاف نيكولا بيلتز قبل وقت قصير من الحفل، إضافةً إلى ضغوط مورست عليه للتّنازل عن حقوق اسمه قبل الزّفاف.

وأعاد بروكلين التّذكير باتّهام سابق، مفاده أنّ فيكتوريا عطّلت الرّقصة الأولى للزّوجَين خلال حفل زفافهما عام 2022، واصفًا الحادثة بالمُهينة.

وأوضح أنّه هو وزوجته جدّدا عهود زواجهما في آب/أغسطس 2025، في محاولة لاستعادة ذكريات إيجابيّة من يوم زفافهما، مؤكّداً أنّ ابتعاده عن عائلته ساهم في تخفيف قلقٍ رافقه لسنوات. كما نفى الادّعاءات الّتي تقول إنّ زوجته تتحكّم به، مشدّدًا على أنّه شعر بأنّ السّيطرة كانت مفروضة عليه من قبل والدَيه طوال معظم حياته.

في المقابل، لم يردّ ممثّلو ديفيد وفيكتوريا بيكهام فورًا على طلبات التّعليق. وكانت شائعات التّوتّر داخل عائلة بيكهام قد بدأت بالانتشار منذ زواج بروكلين ونيكولا عام 2022، قبل أن تتصاعد حدّتها أواخر العام الماضي، حين أفيد بأنّ بروكلين قام بحظر مواقع التّواصل الاجتماعيّ على عدد من أفراد عائلته.

وبحسب ما نُقل، فقد أبلغ بروكلين والدَيه لاحقًا بأنّ أيّ تواصل يجب أن يتِمّ عبر المحامين فقط، في حين تؤكّد مصادر مقرّبة من ديفيد وفيكتوريا أنّهما لا يزالان متمسّكَين بالأمل في تحقيق المصالحة.