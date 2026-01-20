تامر حسني يعلن عودته إلى الدّراما بعد اثنَي عشر عامًا

دبي - فريق التحرير: كشف الفنّان المصريّ تامر حسني عن عودته المرتقبة إلى الدّراما التّلفزيونيّة بعد غياب دام اثنَي عشر عامًا، معلنًا عن تحضيره مسلسلًا جديدًا إلى جانب أعمال سينمائيّة قيد الإعداد، في خطوة ينتظرها جمهوره بشغف.

جاء تصريح تامر خلال مؤتمر صحفيّ عُقد على هامش الحفل الغنائيّ الّذي أحياه مؤخّرًا في الشّارقة_ الإمارات، حيث أوضح أنّ هناك فيلمًا لا يزال في مرحلة الكتابة، إلى جانب مسلسل يجري التّحضير له حاليًّا، معربًا عن أمله في أن تنال هذه الأعمال إعجاب الجمهور.

وتُعد هذه العودة الأولى له إلى الشّاشة الصّغيرة منذ مسلسل «فرق توقيت» الّذي عُرض عام ٢٠١٤ وشاركه بطولته الفنّان أحمد السّعدني ونخبة من الممثّلين.

على صعيد متّصل، أشعل تامر حسني مع الفنّانة مهى فتوني خشبة مسرح المجاز في الشّارقة، في سهرة طربيّة مميّزة شهدت تفاعلًا جماهيريًّا واسعًا وحضورًا كثيفًا، وسط أجواء دافئة وتنظيم لافت عكس مكانة المسرح كأحد أبرز الصّروح الفنّيّة في المنطقة.

ومنذ اللحظات الأولى، تحوّل مسرح المجاز إلى مساحة نابضة بالغناء والحماسة، إذ قدّم تامر حسني باقة من أشهر أغانيه الّتي شكّلت محطّات بارزة في مسيرته، من بينها «يا أنا يا مفيش»، «ناسيني ليه»، «اختراع»، «عمري ابتدا» و«ملكة جمال الكون»، وسط مشاركة جماهيريّة كبيرة ردّدت الكلمات وتفاعلت مع الإيقاعات بحماسة واضحة.

بدورها، أطلّت مهى فتوني، بحضور أنيق وإحساس عالٍ، وقدّمت مجموعة من أغانيها الّتي لاقت تفاعلًا لافتًا من الجمهور.

وشكّلت الأغنية الثّنائيّة «٣٠ حياة» إحدى أبرز محطّات السّهرة، الّتي قدّمها تامر حسني ومهى فتوني، بتناغم وإحساس عالٍ، وسط تصفيق وغناء جماعي من الجمهور، في مشهد عكس حجم التّفاعل والانسجام بين الفنّانَين والحضور.