“أخيرًا أنت” يجمع إيدا إيجه بشريك جديد… من هو؟

دبي - فريق التحرير: في خطوة مفاجئة، تغيّر اسم الفيلم الذي يجمع كل من الممثلَين التركيَين إيدا إيجه وكان يلدريم إلى “أخيرًا أنت”.

الفيلم الذي كان يحمل في البداية اسم “الرابع عشر من الشهر”، تم تغييره إلى “تلك السنة، هذه السنة” لأن حقوق الاسم كانت مملوكة لشركة أخرى، قبل أن يتبيّن لاحقًا أن هذا الاسم أيضًا محجوز من قبل جهة أخرى.

الفيلم من كتابة ميليس جيفليك وزينب غور، وهما كاتبتا مسلسل “شراب التوت”، ومن إنتاج شركة O3 Medya، وقد خضع لتغيير اسمه مرة جديدة ليستقر أخيرًا على “أخيرًا أنت”. الفيلم من إخراج دوغا جان أنافارتا.

كما تغيّر موعد عرض الفيلم، الذي كان من المقرر إطلاقه عبر منصّة نتفليكس خلال أسبوع عيد الحب في ١٤ فبراير، ليُحدَّد لاحقًا عرضه في شهر مارس أو أبريل. وتجسّد إيدا إيجه في العمل شخصية المُعلِنة “أصلي”، فيما يؤدي كان يلدريم دور “يلدرم”. وقد صُوِّر جزء من الفيلم في منطقة أورلا.

ويضم العمل مجموعة من النجوم، بينهم: دفريم ياكوت (بيرايه)، سيرين شيرينجه (ملاك)، أونور غوزيتن (أسلان)، بيلين أولوكسار (إسين)، كورشات دمير (أنيس)، مكين سيزر (أردا)، وأتيلا شنديل (سوافي).