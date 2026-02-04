سطو بالسواطير والمطارق يُنهي إقامة توم كروز في قلب لندن… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: غادر النجم الهوليوودي توم كروز شقته الفاخرة في نايتسبريدج بلندن، المقدّرة بنحو ٣٥ مليون جنيه إسترليني، بعدما اعتبر أنّ المنطقة لم تعد آمنة، وفق تقارير صحافية.

وجاء القرار عقب سطو مسلّح استهدف متجرRolex ، نفّذه لصوص استخدموا مطارق وسواطير وسرقوا ساعات ثمينة في العشرين من كانون الثاني/يناير الفائت.

وشوهد موظفون الشهر الماضي وهم يوضّبون مقتنيات كروز من الشقة المطلة على هايد بارك. وأفادت مصادر مقرّبة بأنّه كان يخطط للعودة إلى الولايات المتحدة أو يبحث عن عقارات في كوتسوولدز، من دون تأكيد رسمي منه.

وقال مصدر لصحيفة “ديلي ميل” إن الهجوم “رسّخ مخاوف انعدام الأمن” حول المبنى، مشيراً إلى أنّ كروز كان يحب التجوّل في المنطقة لكنّها “تزداد خطورة أسبوعاً بعد آخر”.

وأعرب موظفو الاستقبال في المبنى عن دهشتهم من الرحيل المفاجئ، مؤكدين أنّ بريطانيا كانت مركزه المهني ومساحته الخاصة لسنوات. ورغم تسجيل انخفاض بنسبة ١٤.٥% في جرائم السطو الشخصي والتجاري في منطقة نايتسبريدج وهايد بارك حتى كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٥ بحسب شرطة العاصمة، شهدت المنطقة حوادث خطِرة، بينها مقتل الشاب بلو ستيفنز (٢٤ عاماً) طعناً قرب هارودز العام الماضي، وتهديد ستة مشتبه بهم للموظفين والجمهور بأسلحة بينها سواطير خلال سرقة رولكس. كما مثل رجلان أمام المحكمة في قضية اقتحام متجر إيف سان لوران في أولد بوند ستريت.