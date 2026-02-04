والد نيكولا بيلتز يكسر صمته حول خلاف ابنته مع ديفيد وفيكتوريا بيكهام… ماذا قال؟

دبي - فريق التحرير: علّق نيلسون بيلتز، والد نيكولا بيلتز بيكهام، على الخلاف المستمر بين ابنته وزوجها بروكلين بيكهام من جهة وفيكتوريا وديفيد بيكهام من جهة أخرى.

في التفاصيل، ​خلال فعالية “Invest Live” التي نظمتها صحيفة وول ستريت جورنال في “ويست بالم بيتش” بفلوريدا في الثالث من فبراير الجاري، سُئل الملياردير نيلسون بيلتز (٨٣عاماً) عن التغطية الإعلامية لعائلته، فأجاب ساخراً: “هل كانت عائلتي في الصحافة مؤخراً؟ لم ألاحظ ذلك على الإطلاق”.

​وعن النصيحة التي يقدمها لأبنائه العشرة، قال: “نصيحتي هي الابتعاد تماماً عن الصحافة.. ما الفائدة التي جنيناها من ذلك؟”.

​وبعيداً عن المزاح، رفض “نيلسون”، الخوض في تفاصيل الخلاف بين الزوجين وديفيد وفيكتوريا بيكهام، وقال: ​”قصة ابنتي وعائلة بيكهام موضوع آخر تماماً وليس مكانه التغطية هنا اليوم. لكن سأخبركم أن ابنتي رائعة وصهري بروكلين رائع وأتطلع لأن يعيشا حياة زوجية طويلة وسعيدة معاً”.

​يأتي دعم نيلسون في وقت حساس، حيث كان بروكلين (٢٦ عاماً) قد هاجم والدَيه علناً في الشهر الماضي، مدعياً أنه كان “خاضعاً لسيطرة والدَيه طوال حياته تقريباً”.

واتهم “بروكلين”، والدته فيكتوريا بأنها كانت تدعو نساءً من ماضيه إلى حياته وحياة نيكولا بشكل متكرر بهدف “إثارة انزعاجهما”.

كما كرر “بروكلين”، اتهامه لوالدته بأنها ألغت العمل على فستان زفاف نيكولا في اللحظات الأخيرة، مما اضطر العروس للبحث عن فستان بديل بشكل عاجل.

وقال “بروكلين”، في بيانه عبر إنستغرام: “والداي يحاولان بلا توقف تدمير علاقتي منذ ما قبل الزفاف، ولم يتوقفا حتى الآن.. لقد تعرّضت زوجتي لعدم الاحترام من عائلتي باستمرار”.

و​رغم الجفاء، أكد “بروكلين”، أنه وجد السلام في حياته مع نيكولا، مشيراً إلى أنهما لا يرغبان في حياة تشكلها “الصورة العامة أو الصحافة أو التلاعب”، بل يسعيان فقط للخصوصية والسعادة.