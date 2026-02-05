بالفيديو- ماريو كرم أطلق جديده “عشق ممنوع” قبيل عيد الحب

دبي - فريق التحرير: مع اقتراب عيد الحب، أطل الفنان ماريو كرم على جمهوره بأغنية جديدة بعنوان “عشق ممنوع”، قدّمها على طريقة ليريك فيديو ضمن جلسة تصوير حديثة ومميّزة.
الأغنية من كلمات إبراهيم أيوب، وألحان عمار السيد، وإنتاج موسيقي مصطفى عبد الرضا، فيما تولّى حمودي AMLK إخراج الفيديو والرسوم المتحركة المصاحبة.
أدّى ماريو الأغنية بصوته الدافئ وتجسّد كلماتها حالة الحب المستحيل والمشاعر المتضاربة بين العاشقين، إذ يقول مطلعها:
“قبل الفجر بشوي، قبل ما غمضن عينيي، بغني عمقامك غنية… بتغرم رجوعك تاني”، لتتابع الأبيات سرد قصة عشق صعبة وقوية، حيث يصف ماريو العلاقة بـ”عشق ممنوع” والتوتر بين الحنين والبعد، بين الغرام الصادق والتصرفات المصطنعة.
الأغنية تأتي لتكمّل سلسلة أعماله التي اعتاد الجمهور عليها، مقدّمةً مزيجًا من الكلمات العاطفية والصوت المميّز، لتكون إضافة لافتة لقائمة الأغاني الخاصة بمناسبات الحب.
