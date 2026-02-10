أحمد زاهر يطلق تحذيرًا في اجتماع رفيع بمجلس النواب… ماذا كشف؟

دبي - فريق التحرير: يستمر المسلسل المصرّي، “لعبة وقلبت بجد”، بطولة الممثل المصرّي احمد زاهر، في حصد ثمار نجاحه، متجاوزاً حدود المشاهدة التلفزيونية ليتحوّل إلى قضية رأي عام وصلت أصداؤها إلى أروقة القرار السياسي في مصر، في خطوة تؤكّد دور الفن في المجتمع.

في هذا السيّاق، شارك أحمد زاهر، في اجتماع رفيع المستوى بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث حضر اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للمشاركة في مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى “تنظيم استخدام الأطفال للإنترنت”.

تأتي هذه المشاركة بعد التأثير الكبير الذي أحدثه مسلسله في تسليط الضوء على المخاطر الرقمية التي تواجه الأجيال الناشئة.

في هذا السياق، قال “زاهر” لـ “المصري اليوم” إنّ المسلسل قدّم قضية ورسالة اجتماعية ركّزت على العلاقات داخل الأسرة، بين الزوجين والآباء والأبناء وحتى الأطفال، من خلال طرح درامي بعيد عن الوعظ المباشر، ما ساهم في تفاعل الجمهور وشعوره بقرب الأحداث من واقعه اليومي، لا سيّما في ظل القلق المتزايد حول ما يتعرّض له الأبناء عبر الإنترنت.

وأعرب زاهر عن سعادته بقرار إيقاف لعبة “روبلوكس” في مصر، معتبرًا أنّ العمل أسهم في فتح نقاش مجتمعي حول مخاطر بعض الألعاب الإلكترونية، ومؤكدًا أنّ مشاركته في عمل توعوي يترك أثرًا إيجابيًا على الأطفال والأسر تمثّل مصدر فخر له.

وكشف أنّه قام بحذف اللعبة من أجهزة بناته قبل بدء التصوير، بعدما اطّلع على السيناريو وأدرك حجم المخاطر المحتملة، مشددًا على أنّ الرقابة الأسرية باتت ضرورة في ظل التطور التكنولوجي.

وخلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، طالب زاهر بتطوير تطبيقات تساعد أولياء الأمور على مراقبة استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا أيضًا إلى إلزام تسجيل الحسابات بالرقم القومي أو جواز السفر للحدّ من استخدام الأسماء الوهمية.

​وكان “زاهر” قد كشف في تصريحات سابقة لموقع “الخليج 365”، عن سعادته بتحوّل العمل من مجرد دراما إلى تأثير حقيقي على أرض الواقع، مؤكداً أن القضية التي طرحها المسلسل بشأن مخاطر لعبة “روبلوكس” (Roblox) وصلت رسمياً إلى جهات التشغيل والرقابة، حيث يتم حالياً دراسة إمكانية حظرها أو تقنينها لحماية الأطفال من الاستغلال أو المحتوى غير المناسب.

وبجملة ​”الفن رسالة”.. علّق “زاهر”، على تجربته الشخصية، مشيراً إلى أنه صُدم عندما اكتشف ممارسة بناته لهذه اللعبة دون دراية كافية بمخاطرها، مما دفعه لحذفها فوراً وتبني القضية فنياً وإنسانياً.

و​بعيداً عن أروقة البرلمان، حسم أحمد زاهر، الجدل حول مشاركته الدرامية القادمة، مؤكداً غيابه عن السباق الرمضاني لهذا العام.