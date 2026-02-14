اكتمال عقد نهائي Premier Padel Riyadh Season P1 بعد مواجهات قوية في نصف النهائي

دبي - فريق التحرير: شهدت منافسات الدور نصف النهائي من بطولة Premier Padel Riyadh Season P1، إحدى فعاليات موسم الرياض، مواجهات عالية المستوى حسمت ملامح النهائي المنتظر في فئتي الرجال والسيدات، بعد يوم حافل بالندية والإثارة على أرض PADEL RUSH ARENA، وسط حضور جماهيري كبير تابع أبرز نجوم اللعبة العالمية.

في منافسات الرجال، تأهل الثنائي الإسباني الأرجنتيني أرتورو كويلو (إسبانيا) وأغوستين تابيا (الأرجنتين)، المصنف أول، إلى المباراة النهائية بعد مواجهة قوية امتدت لثلاث مجموعات أمام لياندرو رومان أوجسبورغر (الأرجنتين) وخوان ليبرون (إسبانيا)، وانتهت بنتيجة 7–6، 6–7، 4-6، في مباراة اتسمت بتقلبات كبيرة وندية واضحة حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يحسمها الثنائي المرشح للقب بخبرة كبيرة في النقاط الحاسمة.

وفي نصف النهائي الآخر، فرض الثنائي ف. تشينغوتو (الأرجنتين) وأليخاندرو غالان (إسبانيا) سيطرتهما على مجريات اللقاء أمام ف. نافارو وف. غيريرو (إسبانيا)، لينجحا في حجز البطاقة الثانية إلى النهائي بعد أداء متوازن يعكس جاهزيتهما للمنافسة على اللقب، ما يمهد لمواجهة مرتقبة تجمع نخبة نجوم البادل على مستوى العالم في المباراة الختامية.

أما في منافسات السيدات، فقد شهدت أولى مباريات نصف النهائي فوز الثنائي جيمّا ترياي بونز (إسبانيا) ودلفينا بريا سينيسي (الأرجنتين) بعد مواجهة قوية أمام ك. فرنانديز سانشيز (إسبانيا) وس. أراوخو (البرتغال)، حيث حسم اللقاء على ثلاث مجموعات بنتيجة 7–5، 5–7، 6–3، في مباراة امتدت لأكثر من ساعتين وعكست مستوى تنافسيًا عاليًا بين الطرفين.

وفي نصف النهائي الثاني، نجح الثنائي أليخاندرا أوستيرو برييتو (إسبانيا) وأريانا سانشيز فالادا (إسبانيا) في التأهل إلى النهائي بعد فوز مباشر على ت. إيكاردو ألكوريسا (إسبانيا) وكلاوديا ينسن (الأرجنتين) بنتيجة 6–4، 6–3، ليواصلا طريقهما بثبات نحو المنافسة على اللقب.

وتأتي هذه النتائج لتؤكد قوة المنافسة في نسخة هذا العام من البطولة، التي تجمع نخبة لاعبي ولاعبات العالم، مع حضور دولي متنوع يعكس النمو المتسارع لرياضة البادل في المملكة، والتطور الكبير الذي تشهده البطولة ضمن أجندة فعاليات موسم الرياض العالمية.

ومن المنتظر أن تشهد المباريات النهائية مواجهة من العيار الثقيل في فئة الرجال بين الثنائي كويلو–تابيا والثنائي تشينغوتو–غالان، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين أبرز نجوم التصنيف العالمي. أما في فئة السيدات، فتترقب الجماهير صدامًا قويًا بين ثنائي ترياي–بريا والثنائي أوستيرو–سانشيز، في مواجهة يتوقع أن تحمل الكثير من الندية والإثارة.

وتواصل بطولة Premier Padel Riyadh Season P1 تأكيد مكانتها كإحدى أبرز محطات جولة البادل العالمية، في ظل التنظيم الاحترافي والإقبال الجماهيري الكبير، ما يعزز حضور الرياض كوجهة رئيسية لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية.