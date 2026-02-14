​قلق واسع يلاحق سينام أونسال بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بأخبار مقلقة تتعلق بالوضع الصحي للممثلة التركية الشهيرة سينام أونسال، بطلة مسلسل “المدينة البعيدة” وذلك بعد تداول صور لها تظهر فيها بملامح شاحبة وعلامات إعياء واضحة.

في هذا السيّاق، ​أفادت تقارير أولية تم تداولها عبر حسابات مهتمة بالشأن الفني التركي بأنها تعرضت لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجدها في كواليس تصوير مسلسلها الجديد. ووفقاً لهذه المصادر، فقد فقدت سينام وعيها تماماً، مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

و​ربط المتابعون بين حالتها الصحية الحالية وبين تصريحات سابقة لها حول “سر رشاقتها”، حيث كانت قد كشفت في وقت سابق عن اتباعها نظاماً غذائياً صارماً يتضمن: ​الصيام المتقطع: تناول الطعام لمدة اربع ساعات فقط في اليوم والصيام لمدة عشرين ساعة وتجنب منتجات الألبان والغلوتين بشكل نهائي. كنا أكدت أنها لم تتناول اللحوم منذ طفولتها.

و​أثارت صورها الأخيرة، التي ظهرت فيها بنحافة ملحوظة، موجة من القلق بين جمهورها، حيث أشار البعض إلى أن هذا النظام الغذائي القاسي قد يكون السبب وراء حالة الإعياء الشديد والانهيار الصحي الذي تعرضت له. وطالب محبوها بضرورة الاطمئنان على حالتها الصحية فوراً، متمنين لها الشفاء العاجل والعودة لاستكمال نشاطها الفني.

​وحتى هذه اللحظة، لم يصدر بيان رسمي من المكتب الإعلامي لسينام، أو من جهة إنتاج مسلسل “المدينة البعيدة” لتأكيد تفاصيل حالتها الطبية الحالية أو موعد خروجها من المستشفى.