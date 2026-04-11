شاكيرا تفرض قرارًا صادمًا على ولدَيها داخل منزلها

دبي - فريق التحرير: كشفت الفنانة شاكيرا عن الطريقة الصارمة التي تعتمدها لإبعاد ولدَيها عن إدمان الهواتف والتكنولوجيا، مؤكدة أنها تضع قواعد واضحة داخل المنزل لحمايتهما من تأثيرات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت شاكيرا أن ميلان وساشا لا يملكان هواتف محمولة نهائياً، كما أن استخدامهما للمنصات الرقمية يخضع لرقابة كاملة، مشيرةً إلى أنها اتخذت قراراً حاسماً بمنع موقع يوتيوب أيضاً.

وأكدت المغنية الكولومبية أن هذه القواعد لا تهدف إلى المنع لمجرد المنع، بل تأتي في إطار حماية ولدَيها من الضغوط النفسية والآراء السلبية، موضحةً أنهما ليسا بحاجة لمعرفة ما يُقال عنهما أو عنها أو عن والدهما جيرارد بيكيه عبر الإنترنت.

وقالت شاكيرا: “لا يجب عليهما البحث عن اسمهما أو اسمي أو اسم والدهما”، في إشارة إلى حرصها على إبعادهما عن تأثير الشهرة والتعليقات المنتشرة على مواقع التواصل.

كما شددت على أهمية تركيز الأطفال على التجارب الواقعية والبسيطة بعيداً عن الشاشات، لتجنب التعلّق والإدمان اللذين قد يسببان القلق والتوتر والغضب عند حرمانهم من الأجهزة.

وأضافت أنها تطبق الأمر على نفسها أيضاً، إذ لا تتابع ما يُكتب عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتفضّل أن يصلها فقط الجانب الإيجابي عبر فريق عملها، مؤكدة أن هدفها الأساسي هو تربية ولديها على التوازن وحمايتهما من سلبيات التكنولوجيا.