تطور مفاجئ وصادم يضع بوراك دينيز وسيرا بيرينتش في الواجهة بقضية المخدرات

دبي - فريق التحرير: شهدت التحقيقات التركية المتعلقة بتعاطي المخدرات، والتي تطال عددًا من المشاهير، تطورًا لافتًا جديدًا في الساعات الماضية، بعد الكشف عن نتائج الفحوص الطبية التي أُجريت لعدد من الأسماء المعروفة في الوسط الفني.

وبحسب التقارير الصادرة عن معهد الطب الشرعي في تركيا، فقد أظهرت التحاليل التي شملت عينات من الدم والشعر نتائج صادمة، إذ تم رصد وجود مواد مخدرة لدى كل من الممثل بوراك دينيز والممثلة سيرا بيرينتش.

وأكدت التقارير أن نتائج فحوص بوراك دينيز كشفت عن وجود آثار لمواد مثل الماريغوانا والكوكايين، فيما أظهرت تحاليل سيرا بيرينتش نتائج مماثلة، حيث تم أيضًا تسجيل وجود الماريغوانا والكوكايين.

وفي سياق متصل، أشارت المعلومات إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن الفنانين يخضعان حاليًا لإجراءات الرقابة القضائية، والتي تتضمن منع مغادرة البلاد، بالتزامن مع استمرار الملف أمام محكمة كارتال في إسطنبول.

وبحسب القوانين التركية، فإن الإدانة بتهمة حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي قد تترتب عليها عقوبات متفاوتة، تبدأ من برامج علاج وإعادة تأهيل إلزامية، وقد تصل إلى أحكام بالسجن وفق ما تقرره المحكمة.

حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من مكاتب إدارة أعمال الفنانين حول نتائج التحاليل التي تم تداولها على نطاق واسع، ما زاد من حالة الجدل والتساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن القضية تشمل أيضًا أسماء أخرى، من بينها مهندس الصوت أوتكو أونسال والمغنية سيمغه ساغن، ضمن التحقيقات التي وصفت بأنها من أكبر الحملات المرتبطة بالمخدرات في الوسط الفني التركي خلال الفترة الأخيرة.