عُثر على جثتها مُقطَّعة داخل سيارته… اعتقال مغنٍّ أميركي بشبهة قتل فتاة قاصر

دبي - فريق التحرير: ألقت شرطة لوس أنجلوس القبض على المغني الأميركي الشهير d4vd، واسمه الحقيقي ديفيد بورك (٢١ عامًا)، للاشتباه في تورطه بقتل فتاة تبلغ من العمر ١٤ عامًا، بعدما عُثر على جثتها المتحللة قبل سبعة أشهر داخل سيارة تسلا مسجلة باسمه، وفق ما أعلنته السلطات يوم الخميس.

وأوضحت الشرطة أن وحدة جرائم القتل اعتقلت المغني المولود في هيوستن، على خلفية التحقيق في مقتل الفتاة سيليست ريفاس هيرنانديز، مشيرة إلى أنه تم احتجازه في السجن دون إمكانية الإفراج بكفالة.

في المقابل، أصدر محامو الدفاع بلير بيرك ومارلين بيدنارسكي وريجينا بيتر بيانًا أكدوا فيه براءته، قائلين:

“الأدلة الحقيقية في هذه القضية ستثبت أن ديفيد بورك لم يقتل سيليست ريفاس هيرنانديز، ولم يكن سببًا في وفاتها.”

وأضافوا أنه لم تصدر أي لائحة اتهام حتى الآن من هيئة محلفين كبرى، ولم يتم تقديم شكوى جنائية رسمية، مؤكدين أن موكلهم محتجز فقط للاشتباه.

تفاصيل صادمة عن الجريمة

وبحسب وثائق المحكمة، فقد تم العثور على جثة سيليست داخل سيارة Tesla Model Y لعام ٢٠٢٣، بعد سحبها من منطقة راقية في هوليوود هيلز حيث كانت متوقفة منذ فترة وكأنها مهجورة.

وتم اكتشاف الجثة في ٨ سبتمبر/أيلول داخل ساحة لسحب السيارات، وذلك بعد سبعة أشهر من اختفاء الفتاة. وذكرت التقارير أنها عُثر عليها بعد يوم واحد من الموعد الذي كان سيصادف عيد ميلادها الخامس عشر.

وخلال تفتيش السيارة، عثر المحققون على كيس جثث مغطى بالحشرات وتفوح منه رائحة تحلّل قوية، وعند فتحه جزئيًا شوهد الرأس والجذع بحالة تحلل.

كما أفادت الوثائق بأن مكتب الطب الشرعي اكتشف لاحقًا أن الذراعين والساقين قد تم فصلهما عن الجثة، وأن كيسًا أسود ثانيًا كان أسفل الأول احتوى على أجزاء أخرى من الجسد المقطّع.

ولم يتم الكشف رسميًا حتى الآن عن سبب الوفاة.

وتعود القضية إلى عام ٢٠٢٤، حين أبلغت عائلة الفتاة عن اختفائها من مدينة ليك إلسينور، الواقعة على بعد نحو ٧٠ ميلًا جنوب شرق لوس أنجلوس. وكانت حينها طالبة في الصف السابع وعمرها ١٣ عامًا، فيما تشير الوثائق القضائية إلى أنها كانت تبلغ ١٤ عامًا عند مقتلها.

كما كشفت أوراق المحكمة أن السيارة كانت مسجلة باسم d4vd على عنوان في ولاية تكساس يعود لأفراد من عائلته، الذين تلقوا استدعاءات رسمية للإدلاء بشهادتهم ضمن تحقيق سري كانت تجريه هيئة محلفين كبرى في مقاطعة لوس أنجلوس.

وأعلنت الشرطة أنها ستعرض ملف القضية على المدعين العامين في مكتب المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس يوم الاثنين، فيما أكد المكتب أن قسم الجرائم الكبرى سيُقيّم الأدلة لتحديد ما إذا كانت كافية لتوجيه اتهامات رسمية.

من نجم تيك توك إلى قضية قتل

يُذكر أن d4vd، الذي يُنطق اسمه “ديفيد”، حقق شهرة واسعة بين جمهور جيل Z بعد نجاحه على “تيك توك” عام ٢٠٢٢ بأغنيته الشهيرة Romantic Homicide، التي وصلت إلى المركز الرابع في قائمة Billboard لأغاني الروك والبديل.

كما أصدر عدة أعمال فنية ووقع عقدًا مع شركتي Darkroom وInterscope Records.

وعند العثور على الجثة، كان الفنان في جولة فنية للترويج لألبومه الكامل الأول Withered، قبل أن يتم لاحقًا إلغاء آخر حفلاته في أميركا الشمالية، إضافة إلى إلغاء جولته الأوروبية التي كان من المقرر أن تبدأ في النرويج.

ولا تزال القضية قيد التحقيق وسط صدمة واسعة وتساؤلات متزايدة حول ملابسات الجريمة.