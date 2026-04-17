نجاة الصغيرة في صدارة المشهد الثقافي العربي.. تكريم يليق بتاريخها

دبي - فريق التحرير: أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشيخ زايد للكتاب اختيار الفنانة المصرية القديرة نجاة الصغيرة لنيل جائزة “شخصية العام الثقافية” في دورتها العشرين.

يأتي هذا التكريم تقديرًا لدورها الريادي في إثراء المشهد الثقافي والموسيقي العربي، إذ استطاعت، عبر مسيرة فنية امتدت لعقود، أن توازن بين عذوبة الأداء ورقي الكلمة، مساهمةً بشكل فاعل في نشر القصيدة العربية المغنّاة وترسيخها في ذاكرة الأجيال.

وبهذه المناسبة، نشرت الصفحة الرسمية للجائزة عبر «إنستغرام» (Zayed Book Awards) منشورًا تضمن عبارات تهنئة باللغتين العربية والإنجليزية، أشادت فيه بمسيرة نجاة الصغيرة الثرية، التي قدّمت من خلالها قصائد مغنّاة عززت حضور اللغة العربية في الوجدان.

وأكد المنشور أن الفوز جاء اعترافًا بمساهماتها البارزة في رعاية الإبداع الفكري وإثراء المشهد الثقافي على المستويين العربي والعالمي، كما دعت الصفحة المتابعين إلى زيارة الرابط الموجود في «البايو» للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الحفل والقيمة المادية والمعنوية للجائزة.

وسيتم تكريم نجاة الصغيرة بميدالية ذهبية وشهادة تقدير، إضافةً إلى مكافأة مالية قدرها مليون درهم إماراتي. وتتزامن هذه الدورة مع احتفالات الجائزة بمرور عشرين عامًا على تأسيسها، وسط مشاركة عالمية واسعة بلغت ٤٠٠٠ ترشيح من مختلف القارات، ما يؤكد مكانة الجائزة كمنارة عالمية تدعم الأدب العربي وتفتح آفاقًا جديدة للحوار الثقافي بين الشعوب.