بالصور- مائة ماسة وذهب خالص.. الكشف عن أغلى إطلالة في حفل الـ “ميت غالا” ٢٠٢٦

دبي - فريق التحرير: شهد حفل “ميت غالا”، لهذا العام ظهوراً استثنائياً لسيدة الأعمال الهندية إيشا أمباني، التي خطفت الأنفاس بإطلالة صُنفت كواحدة من أغلى وأعقد التصاميم التي مرت على السجادة الجميلة للحفل العالمي، حيث مزجت فيها بين الفخامة الأسطورية والإرث الثقافي العريق.

​لفتت إيشا أمباني الأنظار بـ “ساري” هندي ذهبي، صُمم خصيصاً لها بتوقيع المصمم الشهير غاوراف غوبتا. ولم تكن القطعة مجرد ثوب عادي، بل كانت تحفة فنية مطرزة بالذهب الخالص، بينما رُصعت “البلوزة” وحدها بـألف ماسة ومجموعة من الأحجار الكريمة الفاخرة التي تجاوز وزنها ١٨٠٠ قيراط.

​وبحسب التقارير، فقد استغرق العمل على هذه الإطلالة مجهوداً يدوياً جباراً شارك فيه اربعين حرفياً من مختلف أنحاء الهند لضمان دقة التفاصيل وخروجها بهذا المظهر الملكي الذي يليق بليلة الـ “ميت غالا”.

​لم تكن إكسسوارات “أمباني”، أقل إثارة من الثوب نفسه، حيث حملت حقيبة فريدة على شكل ثمرة “مانجو” منحوتة ومرسومة يدوياً. وتعد هذه الحقيبة قطعة أثرية نادرة يتجاوز عمرها عشرين عاماً، وتقدر قيمتها التقريبية بحوالي مئة ألف دولار.

​وتأتي الاستعانة برمزية “المانجو”، لتعكس الثقافة الهندية التي تعتبر هذه الثمرة رمزاً للوفرة والرفاهية، حيث تظهر دائماً في اللوحات والرمزيات الدينية التقليدية، مما أضفى عمقاً ثقافياً على مظهرها العصري الفاخر.

​وقد وُضعت الحقيبة الثمينة داخل “حقيبة كروشيه”، من تصميم سوبود غوبتا، في دمج فني يجمع بين الحداثة والتقاليد، لتستحق إيشا أمباني، بهذه الإطلالة لقب “صاحبة الإطلالة الأغلى والأكثر تفصيلاً”، محولةً حضورها إلى حديث الصحافة العالمية المهتمة بالموضة والمجوهرات التاريخية.