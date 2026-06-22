ياسمين عبد العزيز تكشف كواليس فيلم "خلي بالك من نفسك" مع أحمد السقا

تُتابع الفنانة ياسمين عبد العزيز إثارة حماس جمهورها من خلال فيلمها الجديد "خلي بالك من نفسك"، الذي يجمعها بالنجم أحمد السقا في

تعاون فني جديد من عشاق السينما المصرية. وقد قامت ياسمين بنشر مجموعة من الصور الجديدة من كواليس التصوير، مما جعل الأجواء بين

أبطال الفيلم تجذب انتباه المتابعين وتفاعلهم على وسائل التواصل الاجتماعي.وكشفت الفنانة عن كواليس جديدة جمعتها بالفنان أحمد السقا

في فيلمهما الجديد،

ففيلم "خلي بالك من نفسك" يمثل عودة قوية لياسمين عبد العزيز إلى السينما بعد غياب دام 8 سنوات، منذ ظهورها في فيلم "الأبلة طمطم"

عام 2018. يأتي هذا الفيلم محط اهتمام كبير، خاصةً مع النجاح الباهر الذي حققته ياسمين في الدراما خلال السنوات الأخيرة.وتتناول أحداث

الفيلم قصة امرأة ترث عن والدها المتوفي نشاطه غير المشروع، هي التجارة الذي كان يديرها طوال حياته،لتجد نفسها في موقع

زعيمة تشكيل عصابي، بينما يجسد أحمد السقا شخصية مذيع راديو يتمتع بطيبة وهدوء، بعيدًا عن الأكشن الذي اعتاد على تقديمه.

ويشارك في الفيلم مجموعة من الفنانين المتميزين إلى جانب ياسمين وأحمد، منهم: لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، وميشيل ميلاد،

بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل ماجد المصري وأحمد الرافعي. الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي بلس.

ويُذكر أن ياسمين عبد العزيز كانت قد حضرت في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "وننسى اللي كان"، والذي تناول قصة النجمة جليلة

رسلان التي تواجه تهديدات ومؤامرات، وتجد الحماية لدى بدر، مقاتل سابق يتحول لاحقًا إلى حبيبها في إطار درامي رومانسي مشوق،كان أيضاً من

بطولة كريم فهمي، شيرين رضا، منة فضالي، خالد سرحان، إدوارد،و يارا قاسم، محمود عزب، أحمد التهامي، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين،

وإخراج محمد الخبيري.

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