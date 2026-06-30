بيان حاسم من عائلة هاني شاكر بشأن حفل تكريمه المعلن

دبي - فريق التحرير: نفت عائلة الفنان الراحل هاني شاكر، معرفتها بالترتيبات المتداولة حول إقامة حفل لتكريمه في القارة الأوروبية. وأوضحت الأسرة أن المناسبات السابقة التي أُشيع تنظيمها للاحتفاء به تمت دون إبلاغها أو التنسيق معها من قِبل أي جهة.

​وأكدت العائلة على أهمية التواصل معها واعتماد موافقتها قبل إقرار أو إعلان أي فعاليات تأبينية أو تكريمية تخص الفنان الراحل وذلك لضمان تنظيم أحداث ترقى إلى مستوى مسيرته الإبداعية وتليق بالبصمة التاريخية التي تركها في المشهد الفني.

يملك هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا في الثالث من مايو الماضي، سجلًا إبداعيًا زاخرًا يمتد لعدة عقود، شكل خلاله ركيزة أساسية في الموسيقى العربية ونال تقديراً جماهيرياً واسعاً. كما قدم ما يزيد عن ٦٠٠ عمل غنائي رفقة تسعة وعشرون ألبوماً واعمال سينمائية وفنية عديدة.