“صقر وكناريا” يواصل حصد الملايين… ومحمد إمام يستعد لخطوة طال انتظارها

دبي - فريق التحرير: ​يعيش الممثل المصري، محمد إمام، حالة من النشاط الفني المكثف خلال عام ٢٠٢٦، جامعاً بين السينما، الدراما والمسرح، حيث أعلن مؤخراً عن تحقيق فيلمه الجديد “صقر وكناريا” لأكثر من خمسين مليون جنيه (١.٠٢ مليون دولار) في أقل من أسبوعين من عرضه في دور السينما وهو العمل الكوميدي الذي يجمعه بالفنان شيكو ونخبة من النجوم.

​في سياق متصل، يستعد “إمام” لخطوات فنية بارزة حيث يستأنف تصوير فيلم “​شمس الزناتي ٢”، نهاية يوليو الجاري بمشاركة ياسمين رئيس وباسم سمرة، ليروي بدايات فرقة الزناتي قبل خمسة عشرة عاماً من أحداث الفيلم الأصلي للزعيم عادل إمام.

​كما شوق “إمام”، جمهوره بنشر صورة له من داخل أحد المسارح عبر حساباته، معلقاً عليها بأنها “خطوة جديدة وحلم قديم”، كاشفاً أن مظهر شعره الجديد يأتي استعداداً لهذا العمل.

وبعد مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٦ بمسلسل “الكينج”، تشير التقارير المتداولة إلى غيابه عن موسم رمضان ٢٠٢٧ المقبل حتى الآن للتركيز على مشاريعه الحالية.