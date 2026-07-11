فاتورة زفاف تايلور سويفت تُشعل الجدل… وهذا ما كشفه عمدة نيويورك

دبي - فريق التحرير: أكد عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، أن النجمة تايلور سويفت سددت بالفعل جميع التكاليف التي تكبّدتها المدينة نتيجة الإجراءات الأمنية والخدمات العامة المرتبطة باحتفالات زفافها الفخمة، التي استمرت عدة أيام في ماديسون سكوير غاردن خلال الأسبوع الذي تزامن مع عيد الاستقلال الأميركي.

وأوضح ممداني، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة، أن سويفت دفعت أكثر من ١٦٠ ألف دولار لتغطية النفقات التي تحملتها المدينة، وقال:

“لقد سددت تايلور سويفت قيمة التصريح المطلوب، والتي تجاوزت ١٦٠ ألف دولار، وشملت تكاليف تنظيم الحدث والاستجابة الأمنية المرتبطة به. وقد تم الانتهاء من إصدار التصريح قبل أيام قليلة من إقامة المناسبة.”

ولم تصدر كل من شرطة نيويورك أو تايلور سويفت أي تعليق رسمي على تصريحات العمدة.

وجاءت تصريحات ممداني بعد موجة انتقادات طالت سويفت وخطيبها السابق الذي أصبح زوجها، ترافيس كيلسي، بشأن استخدام أموال دافعي الضرائب لتغطية تكاليف تأمين حفل زفافهما. وكانت شبكة NBC News قد أكدت تقديم طلب تصريح لإقامة فعالية كبرى في ماديسون سكوير غاردن خلال الفترة الممتدة من الثاني إلى الرابع من يوليو، قبيل مراسم الزفاف.

كما أكدت الشبكة تقريرًا نشرته صحيفة نيويورك تايمز، كشف عن مذكرة داخلية أعدتها شرطة نيويورك قبل الزفاف، تضمنت خطة أمنية شاملة شملت نشر مئات عناصر الشرطة لتأمين المناسبة.

وأثارت هذه الإجراءات الأمنية استياء عدد من السياسيين، من بينهم النائبة الجمهورية نيكول ماليوتاكيس، التي طالبت الزوجين بتحمل كامل تكاليف الحماية الأمنية، مؤكدة أن عناصر الشرطة كانوا يعملون أصلًا لساعات إضافية بسبب احتفالات الرابع من يوليو، وأنه لا ينبغي تحميل دافعي الضرائب هذه النفقات.

وفي سياق آخر، ظهر الزوجان تايلور سويفت وترافيس كيلسي لأول مرة بعد زفافهما خلال حضورهما حفل زفاف لاعب كرة القدم الأميركية جوجو سميث-شوستر ولورا كروك في ولاية كاليفورنيا.

وتألقت سويفت بفستان وردي مزين بالورود من تصميم Markarian، بينما ارتدى كيلسي بدلة أنيقة، ولفتا الأنظار بدخولهما وهما يتشابكان بالأيدي ويتبادلان الأحاديث مع المدعوين.

وشهد الحفل أيضًا أول ظهور لخاتم زفاف تايلور سويفت، حيث حرصت النجمة على استعراضه أمام الحاضرين بعد أسبوع واحد من زواجها.

وكانت تايلور سويفت وترافيس كيلسي قد احتفلا بزفافهما في الثالث من يوليو داخل ماديسون سكوير غاردن بمدينة نيويورك، وذلك بعد يوم واحد من تأكيد عدة مصادر أنهما أتما إجراءات زواجهما القانونية رسميًا.

وكشفت تقارير أن العروسين تبادلا عهودًا مؤثرة استمرت نحو عشرين دقيقة لكل منهما، وأن كيلسي بدا أكثر تأثرًا من سويفت خلال المراسم.

ونقل مصدر لمجلة “بيبول” أن سويفت تحدثت في كلمتها عن شخصية كيلسي خلال سنوات الدراسة الثانوية، قائلة إنه كان النجم الرياضي الذي كان يجلس مع الطلاب الأقل شعبية والذين يتعرضون للتنمر، وأضافت أنها كانت تتمنى لو عرفت شخصًا مثله في تلك المرحلة من حياتها، ووصفت تلك اللحظة بأنها كانت “مميزة للغاية”.