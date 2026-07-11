بورجو أوزبيرك تعود بقوة… وهذا هو بطلها الجديد

دبي - فريق التحرير: أعلنت شركة NTC Medya رسمياً انضمام الممثلة التركية بورجو أوزبيرك إلى بطولة مسلسل “الأم غير الشقيقة” (Anne Yarısı)، الذي سيُعرض عبر قناة NOW، لتجتمع للمرة الأولى مع الممثل جيهانغير جيهان في عمل درامي جديد.

وتؤدي بورجو شخصية زينب، وهي معلمة تواجه منعطفاً قاسياً في حياتها بعد وفاة شقيقتها في ألمانيا، لتقرر الانتقال إلى كابادوكيا من أجل رعاية ابن شقيقتها، لتبدأ رحلة مليئة بالصراعات والأحداث المشوقة.

ويجسد جيهانغير جيهان شخصية علي ألتاي، فيما تلعب يليز كوركماز دور شقيقته الصغرى، وتؤدي ميرفي شين شخصية شقيقة زينب.

المسلسل من إنتاج NTC Medya، وإخراج سميح باغجي، بينما كتب السيناريو كل من ميليس جيفليك وزينب غور وميرفي غونتم.

ومن المقرر أن تنطلق بروفات العمل أواخر يوليو، على أن يبدأ التصوير رسمياً في الاول من آب/ أغسطس القادم في منطقة كابادوكيا التركية.