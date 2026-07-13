رحيل صادم لنجم Jurassic Park… سام نيل يفارق الحياة بعد انتصاره على السرطان

دبي - فريق التحرير: توفي النجم سام نيل، نجم سلسلة أفلام Jurassic Park الشهيرة، بشكل مفاجئ عن عمر ناهز ٧٨ عامًا في مدينة سيدني الأسترالية، محاطًا بعائلته وأحبائه.

ونشرت عائلته بيانًا مؤثرًا عبر منصة “إنستغرام”، جاء فيه: “ببالغ الحزن والأسى، تنعى عائلة سام نيل وفاته اليوم، الإثنين ١٣ يوليو، في سيدني، أستراليا. لقد كان سام محاطًا بعائلته، ورحل بالكرامة ذاتها التي ميّزت حياته بأكملها.”

وأضافت العائلة أن الوفاة كانت مفاجئة وغير متوقعة، لكنها وجدت بعض العزاء في أن الراحل ظل خاليًا من السرطان بعد رحلة علاجه الأخيرة، كما وجّهت الشكر إلى الطاقم الطبي في مستشفى “سانت فينسنت” الخاص على الرعاية التي قدمها له، مطالبةً باحترام خصوصيتها في هذا الوقت العصيب.

وُلد سام نيل، واسمه الحقيقي نايجل جون ديرموت نيل، في أيرلندا الشمالية عام ١٩٤٧، وانتقل مع عائلته إلى نيوزيلندا في سن السابعة. وهناك، قرر تغيير اسمه إلى “سام” بعدما وجد عددًا من زملائه يحملون اسم “نايجل”، ليصبح الاسم الذي عُرف به عالميًا.

واكتشف شغفه بالتمثيل خلال دراسته الأدب الإنجليزي في جامعة كانتربري، لينطلق بعدها في مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود، رسّخ خلالها مكانته كأحد أبرز نجوم السينما العالمية.

ومن أبرز أعماله: سلسلة Jurassic Park، وفيلم Jurassic World Dominion، وفيلم The Piano، وفيلم The Hunt for Red October، إلى جانب مسلسلي Peaky Blinders وThe Tudors.

وجاء رحيل سام نيل بعد أشهر قليلة من إعلانه تعافيه الكامل من السرطان، إثر خضوعه لعلاج تجريبي مبتكر بخلايا CAR T-cell.

وكان نيل قد خاض معركة مع سرطان الدم من الدرجة الثالثة استمرت نحو خمس سنوات، وقال في وقت سابق من هذا العام: “أجريت فحصًا مؤخرًا، ولم يعد هناك أي أثر للسرطان في جسدي. إنه أمر استثنائي، وأنا متحمس للغاية.” وبعد تعافيه، أصبح من أبرز الداعمين لتوسيع نطاق هذا العلاج الثوري، أملاً في إنقاذ المزيد من المرضى في أستراليا ونيوزيلندا.