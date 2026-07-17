بعد أسابيع من التجاهل… إرلينغ هالاند يردّ أخيرًا على توم هولاند ويحقّق رغبته…ماذا كانت؟

دبي - فريق التحرير: وضع نجم كرة القدم النرويجي إرلينغ هالاند حدًا للجدل الذي أثير مؤخرًا حول تجاهله دعوة الممثل البريطاني توم هولاند، بعدما وافق أخيرًا على تناول العشاء معه.

وجاء ردّ هالاند عبر التعليقات على منشور لبرنامج “The Tonight Show” في حسابه على “إنستغرام”، حيث كتب: “تم قبول دعوة العشاء يا توم هولاند… متأخر قليلًا، فقط اختر المكان!”، في تعليق طريف لاقى تفاعلًا واسعًا.

وكان توم هولاند قد كشف خلال استضافته في البرنامج مع الإعلامي جيمي فالون، أنه التقى هالاند خلال سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد، وأرسل إليه لاحقًا رسالة خاصة يدعوه فيها لتناول العشاء، إلا أنه لم يتلقَّ أي رد.

وأوضح هولاند حينها أن الموقف كان محرجًا بعض الشيء بالنسبة له، لكنه تعامل معه بروح مرحة، مؤكدًا أنه من أشد المعجبين بموهبة هالاند، ومازحًا في الوقت نفسه بشأن إقصاء منتخب إنجلترا للنرويج من كأس العالم.

ويبدو أن صفحة التجاهل قد طُويت أخيرًا، بعدما أعلن هالاند استعداده للقاء النجم البريطاني، في خطوة أسعدت جمهورهما وأشعلت تفاعل المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.