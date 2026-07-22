بالفيديو: ترقبوا “أكيد”.. عامر زيان يكشف أول مشاهد من أغنيته الجديدة

دبي - فريق التحرير: رفع الفنان اللبناني عامر زيان منسوب الحماس لدى جمهوره، بعدما كشف عن أول برومو لأغنيته الجديدة “أكيد”، معلنًا اقتراب موعد طرحها رسميًا، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عامر فيديو تشويقيًا حمل لمحات من أجواء الأغنية، من دون الكشف عن تفاصيلها كاملة، تاركًا جمهوره في حالة ترقب وانتظار لسماعها فور صدورها.

وتحمل أغنية “أكيد” توقيع الشاعر منير بو عساف، وألحان وسام الأمير، وتوزيع روجيه خوري، فيما تولى طوني حداد عمليتي الميكس والماستر، في تعاون يجمع مجموعة من أبرز الأسماء في الساحة الموسيقية.

وكان “زيان” قد أثار حماس جمهوره، بعد أن وجّه رسائل غامضة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ألمح من خلالها إلى تحضيره لعمل جديد يحمل الكثير من المفاجآت.

وشارك زيان مقطع فيديو لافتًا، اكتفى بالتعليق عليه بعبارة: “في أشياء بتقول كل شي، بلا ما تحتاج كلمة… خلّيكن قريبين، الأحلى جاي”، وأضاف بالإنجليزية: “هناك أشياء تقول كل شيء من دون الحاجة إلى كلمة واحدة… ترقبوا، شيء جديد قادم.”

وتفاعل جمهور عامر زيان بشكل واسع مع هذه المنشورات، معتبرين أن هذه الإشارات تمهّد لإصدار فني جديد، سواء كان أغنية أو مشروعًا مختلفًا، في انتظار الكشف الرسمي عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة.