سيلينا غوميز تعيش أجمل أعياد ميلادها.. وزوجها يوثق لحظات لا تُنسى

دبي - فريق التحرير: شارك المنتج الموسيقي الأميركي بيني بلانكو جمهوره لحظات خاصة من احتفال زوجته النجمة سيلينا غوميز بعيد ميلادها الرابع والثلاثين، عبر مقطع فيديو نشره على منصة “تيك توك”، وثّق فيه الأجواء الرومانسية التي جمعتهما خلال رحلتهما في إيطاليا.

وافتتح بلانكو الفيديو قائلاً: “هيا لنعدّ وليمة إيطالية بمناسبة عيد ميلاد زوجتي”، حيث ظهرت سيلينا وهي تتعلم إعداد المعكرونة الإيطالية، قبل أن يشاركا معًا في تحضير عدد من الأطباق التقليدية وسط أجواء مليئة بالحب والمرح.

كما تضمن الفيديو لقطات لتناول العشاء في الريف الإيطالي، وأشاد بلانكو بمهارة زوجته في الطهي، قائلاً: “هذا أفضل شيء تذوقته في إيطاليا حتى الآن، وأنتِ من صنعته”، فيما اختُتم الفيديو بلحظة رومانسية همس فيها لها: “عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي… أحبك.”

وفي السياق نفسه، احتفل الثنائي بعيد الميلاد بعشاء في أحد مطاعم مدينة بولونيا الإيطالية، حيث أثنى مالك المطعم على تواضعهما وتعاملها الراقي مع الجميع.

من جهتها، وجهت سيلينا غوميز رسالة مؤثرة إلى جمهورها عبر حسابها على “إنستغرام”، أعربت فيها عن امتنانها لكل رسائل المعايدة والدعم، مؤكدة أن محبة جمهورها هي مصدر سعادتها ودافعها للاستمرار، وقالت: “شكرًا لأنكم تجعلونني دائمًا أسعد فتاة في العالم.”

كما أشارت إلى أن احتفالها هذا العام تزامن مع مرور ست سنوات على إطلاق Rare Impact Fund، المبادرة التي تدعم الصحة النفسية للشباب، معتبرة أن استمرار هذا المشروع ونجاحه يمثلان أعظم هدية تلقتها في عيد ميلادها، قبل أن تختتم رسالتها بعبارة: “أحبكم كثيرًا.”